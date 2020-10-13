Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине держится на высоком уровне, больше всего случаев за прошедшие сутки обнаружили в Харьковской области. 12 октября коронавирусом там заболели 439 человек. Ситуация с заполненностью кроватей в медучреждениях для взрослых критическая.

Ведь заполненными на 100% уже есть даже приставные кровати. Как только они освобождаются, туда кладут другого больного. Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Кроме этого, в регионе есть больницы, где для больных коронавирусом было выделено 110 коек, а заполнены они уже на 130. Именно поэтому в Харькове вслед за дополнительной волной открытия новых кроватей будут вводить очередную волну.

Справка. По состоянию на 13 октября на Харьковщине подтвердили 22 136 случаев коронавируса, из них примерно 1 000 сейчас находятся в больницах. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 387 человек. Удалось выздороветь 4 669 пациентам.

Почему Харьков не в красной зоне

Нехватку коек на Харьковщине собираются преодолевать открытием и привлечением к COVID-программе 2 новых медучреждений. Если Минздрав разрешит, их откроют уже в ближайшее время.

Сейчас Харьков находится не в красной зоне карантина, а в оранжевой. Все потому, что область имеет 600 свободных коек в роддоме и детские места в областной инфекционной больнице, которые пока не заполнены.

Ограничительные меры в городе

Чтобы уменьшить интервал ожидания для пассажиров в метро пообещали увеличить количество поездов. Однако люди пишут в соцсетях, что иногда до сих пор приходится ждать по 7 минут.

Отметим, что Харьков не будет отправлять школьников на досрочные каникулы. Они начнутся с определенной даты – 21 октября. Зато там наконец запретили проведение массовых мероприятий.