Почему частые ангины могут быть опасны для здоровья

4 апреля 2023, 11:07
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Источник:

NHS

Из-за частого воспаления аденоидов могут быть серьезные осложнения у взрослых и детей. Ангина, или тонзиллит, – это инфекция миндалин в задней части горла.

Что такое ангина

Ангина – это распространенное детское заболевание, но им могут заболеть подростки и взрослые. Она по ощущениям напоминает простуду или грипп, но миндалины будут красными и опухшими.

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Основные симптомы ангины у детей и взрослых:

  • боль в горле;
  • проблемы с проглатыванием;
  • температура 38 градусов по Цельсию и выше;
  • кашель;
  • головная боль;
  • плохое самочувствие;
  • ушная боль;
  • чувство усталости.

В некоторых случаях симптомы могут быть более серьезными и включать гнойные пятна на миндалинах, неприятный запах изо рта и ощущение отека на шее.

Опасные последствия ангины

Хронический тонзиллит или острый тонзилофарингит (ангина) могут повлечь ряд последствий, особенно если заболевания вызваны патогенной флорой или ее носителем – патогенным стрептококком.

Это инфекционное заболевание, во время которого продукты жизнедеятельности микробов попадают в кровь и могут повлечь за собой ряд осложнений: проблемы с сердцем, сосудами, почками, суставами, ревматическую лихорадку, эндокардит, миокардит, перикардит, ревматический полиартрит, гломерулонефрит.

Если появилась боль в горле, лучше сразу обратиться к врачу. Как правило, ангиной многие считают практически любое заболевание с болью в горле, но это далеко не всегда так.

Диагноз может быть установлен только специалистом, который сможет назначить правильное лечение и обследование во избежание дальнейших осложнений.

Автор: Олександр Бевза