Почему болит живот во время месячных и что с этим делать

Менструальные спазмы (дисменорея) – это пульсирующие или схваткообразные боли внизу живота. От 50 до 90% женщин испытывают менструальные спазмы непосредственно перед и во время менструации.

Большинство женщин нормально переживают ежемесячный дискомфорт, но от 2 до 29% женщин. страдают от сильной боли от нескольких часов до нескольких дней ежемесячно.

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Обычно боли начинает за один – три дня до менструации, пик наступает через 24 часа после начала менструации, а затем постепенно идет на спад в течение двух – трех дней. Чаще это тупая, ноющая боль, которая распространяется в поясницу и бедра. У некоторых женщин также могут быть приступы тошноты, расстройства пищеварения (диарея), головная боль, головокружение и обморок.

Почему болит во время месячных

Во время менструального цикла матка сокращается, отбрасывая слизистую. Сокращение мышц вызывают гормоноподобные вещества (простагландины). Если их уровень повышен, спазмы, а соответственно, и боль сильнее.

Считается, что именно простагландины являются причиной первичной дисменореи. Часто она начинается вскоре после начала менструации у девочек и примерно до 30 лет становится не столь болезненной. Ее симптомы действительно могут уменьшаться с возрастом или после родов.

Вторичная дисменорея вызвана другими заболеваниями, чаще всего эндометриозом, а также миомой матки, воспалительными заболеваниями органов малого таза, внематочной беременностью или выкидышами. Чаще возникает у женщин в возрасте 30 – 45 лет. Боль при вторичной дисменорее чаще длится дольше, чем при обычных месячных, может усиливаться по мере менструального цикла и не исчезнуть после его окончания.

Насколько опасна боль во время месячных

Болезненные менструации не вызывают медицинских осложнений, но могут мешать обучению, работе и сказываться на качестве жизни. Однако если боль вызвана другими состояниями, например эндометриозом, это может привести к проблемам с фертильностью.

Как уменьшить буль во время месячных

Обычно боль при болезненных менструациях снимают нестероидными противовоспалительными препаратами: они уменьшают количество вырабатываемых организмом простагландинов и гасят их действие. Например, можно использовать ибупрофен, напроксен натрия и диклофенак. исследование показывают, что последний обеспечивает эффективное облегчение менструальной боли у женщин с тяжелой первичной дисменореей. Обезболивающие назначают в обычной дозе, начиная за день до предполагаемого начала менструации до исчезновения симптомов.