Европейский регулятор подтвердил новый опасный побочный эффект Оземпика и других аналогов

Семаглутид, действующее вещество популярных препаратов для снижения веса и лечения сахарного диабета 2 типа – таких как "Оземпик", "Ребелсас" и "Вегови" – чаще всего ассоциируется с тошнотой и рвотой. Однако в последнее время внимание экспертов привлек другой, значительно более серьезный риск: внезапная и необратимая потеря зрения.

Семаглутид – это синтетический аналог гормона GLP-1, который помогает контролировать уровень сахара и уменьшает аппетит, способствуя похудению. С ростом популярности этих препаратов ученые активно работают над уменьшением количества побочных эффектов, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA Ophthalmology.

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Опасный побочный эффект семаглутида

Впрочем, не все побочные действия семаглутида удается минимизировать. Недавно Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) официально признало: семаглутид может провоцировать крайне редкое, но опасное осложнение – ишемическую невропатию зрительного нерва (NAION).

Это заболевание возникает из-за нарушения кровоснабжения зрительного нерва и часто приводит к внезапной, необратимой потере зрения, чаще всего на один глаз. Особенно уязвимы к этому осложнению пациенты с диабетом, гипертонией или повышенным уровнем холестерина.

Решение EMA базируется сразу на нескольких научных публикациях. Весомый вклад сделали американские исследователи из Массачусетской клиники зрения и слуха и Гарвардской медицинской школы, которые проанализировали медицинские данные 16 800 пациентов, включая 710 человек, принимавших семаглутид. Их вывод: при диабете риск NAION возрастал в 4 раза, а у пациентов с ожирением – в 7 раз. Эти результаты получили с учетом возраста, пола, массы тела и сопутствующих диагнозов.

В марте 2025 года подобные тревожные данные обнародовали ученые Йельского университета. Они выяснили, что у пациентов с диабетом, принимавших агонисты GLP-1 более двух лет, риск развития NAION был вдвое выше, чем у тех, кто лечился другими средствами. В то же время у другого препарата аналогичного назначения – "Мунджаро" (на основе тирзепатида) – подобных побочных эффектов не обнаружили.

Что изменится

EMA обязало производителей препаратов с семаглутидом обновить инструкции, отметив в них риск развития тяжелой невропатии зрительного нерва. С 6 июня 2025 года врачи по всему Евросоюзу обязаны информировать пациентов о новом побочном эффекте.

При этом специалисты подчеркивают: если вы уже проходите курс лечения, не стоит самостоятельно прекращать прием препарата, особенно при наличии проблем со зрением – любые изменения терапии нужно согласовывать с врачом.

Хотя NAION случается примерно у одного из 10 000 пациентов, сам факт признания такого серьезного риска подчеркивает важность внимательного отношения к безопасности столь популярных препаратов, как "Оземпик" и "Вегови". Спрос на эти средства в Европе и США не раз превышал предложение.