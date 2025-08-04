Какие последствия похудения на Оземпик?

Пластический хирург Дженнифер Левин в интервью Vogue назвал это явление "превращением винограда в изюминку". Он объяснил, что из-за стремительной потери объема тканей кожа лица обвисает, появляются признаки преждевременного старения. Подробнее о последствиях для тела от похудения на Оземпик, рассказывает 24 Канал.

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Волосы: что происходит и как помочь?

С каждым месяцем увеличивается количество людей, худеющих с помощью GLP-1 препаратов, которые замечают поредение волос. Однако, как объяснил дерматолог Мариса Гаршик, сами лекарства не разрушают волосяные фолликулы.

Вероятная причина – телогеновая алопеция – реакция организма на резкий стресс или дефицит питательных веществ, возникающая во время стремительного похудения.

Что делать: обратитесь к дерматологу, если выпадение не прекращается в течение 3–6 месяцев. Также следует проверить уровень железа, цинка, витамина D и гормонов. Следите, чтобы в рационе было достаточно белковых продуктов и нутриентов. Попробуйте уплотнительные шампуни или PRP-терапию при необходимости.

Мышцы: почему вы можете почувствовать слабость?

Еще один распространенный негативный эффект – потеря мышечной массы. Дело в том, что при быстром снижении веса организм теряет не только жир, но и до 25–30% мышц.

Учитывая, что препараты типа Wegovy могут снизить массу тела на 15–20%, потери для мышечной системы становятся существенными – вплоть до усталости, слабости и снижения физической выносливости.

Что делатьпотребляйте минимум 60 граммов белка ежедневно. Не забывайте, что мышцы – это тренировка, обязательно добавьте силовые тренировки, хотя бы 75 минут в неделю. Без нагрузки вам не удастся сохранить мышечную массу.