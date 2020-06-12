На пляжах и в зонах отдыха заразиться коронавирусом можно, но вероятность этого – низкая. Поэтому первые пляжи в Киеве откроют с 15 июня, как утверждают в Госпродпотребслужбе. Чтобы принять официальное решение, надо только дождаться результатов лабораторного анализа воды.

Об этом рассказали в " РБК-Украина " со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана.

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Откроют ли пляжи Киева несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19

Эпидемическая ситуация в столице Украины не лучшая, карантин даже могут усилить , но пляжи будут работать – в любом случае. А все потому, что риск инфицирования там – минимальный.

Передача коронавируса на пляжах и в зонах отдыха – минимальная. Ухудшение ситуации не повлияет на открытие пляжей,

– заявил чиновник.

От чего зависит принятие официального решения

Впрочем, есть одно принципиальное замечание об открытии пляжей на Днепре с возможностью купания:

Купаться официально разрешат только при условии получения хороших результатов лабораторных исследований воды.

Именно на эти результаты ждут чиновники. Рубан говорит, что после их получения – в понедельник, 15 июня – решение об открытии пляжей примут окончательно. Однако он убежден, что " пять пляжей будут точно открыты ".

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Заметим, люди на пляжах Киева уже и так есть, и их там немало, хотя сезон еще не открывали.