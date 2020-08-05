На пляжах Киева обнаружили кишечную палочку – список
На 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку. На сегодня купаться там не рекомендуется до улучшения качества воды.
Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотреб службы Киева.
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Исследованные пробы воды открытых водоемов отобраны 3 августа не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.
Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) установлено на следующих пляжах:
- "Венеция",
- "Веселка",
- "Детский",
- "Золотой",
- "Молодежный",
- "Предместная Слободка",
- "Радуга",
- "Тельбин",
- "Центральный",
- "Водоворот",
- "Вербный".
Отмечается, что до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха – без купания.
Также зафиксировано запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", водородный показатель не соответствует нормам на пляже "Радуга", "Галерный" и "Вербный", на пляже "Радуга" обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).