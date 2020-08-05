На 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку. На сегодня купаться там не рекомендуется до улучшения качества воды.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотреб службы Киева.

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Исследованные пробы воды открытых водоемов отобраны 3 августа не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) установлено на следующих пляжах:

"Венеция",

"Веселка",

"Детский",

"Золотой",

"Молодежный",

"Предместная Слободка",

"Радуга",

"Тельбин",

"Центральный",

"Водоворот",

"Вербный".

Отмечается, что до улучшения показателей качества воды в водоемах этими пляжами можно пользоваться, только, как зонами отдыха – без купания.

Также зафиксировано запах и плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже "Галерный", водородный показатель не соответствует нормам на пляже "Радуга", "Галерный" и "Вербный", на пляже "Радуга" обнаружена биохимическая потребность в кислороде (БПК5).