30-летний пластический хирург из частной клиники оказался под следствием из-за опасной операции на груди пациентки, которая имела онкологический диагноз. По сообщениям правоохранителей, у женщины еще до операции обнаружили опухоль во время предоперационных обследований, но врач проигнорировал тревожные симптомы.

Пациентка обратилась в клинику осенью 2024 года с намерением сделать подтяжку груди. Уже через два дня ей назначили операцию, хотя на УЗИ было видно образование в молочных железах, пишет 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.

Сделал операцию зная о раке

Вместо того чтобы направить женщину на дополнительную диагностику – маммографию, КТ или консультацию онколога – врач решил действовать по своему усмотрению. Информацию об опухоли врач проигнорировал, а проведенное хирургическое вмешательство обернулось настоящей трагедией.

Пластические операции на молочных железах категорически не рекомендуются женщинам с фиброзно-кистозной болезнью или диагностированными онкологическими процессами. Причина проста: любое хирургическое вмешательство в ткани, пораженные опухолью, может вызвать активизацию и распространение злокачественных клеток, что значительно усложняет течение заболевания.

Последствия халатности

Действия пластического хирурга привели к серьезным осложнениям у пациентки. Операция вызвала быстрое прогрессирование рака молочной железы – опухоль не только увеличилась в размерах, но и дала новые очаги поражения.

Когда стало понятно, что избежать ответственности не получится, хирург пытался запутать следствие и утверждал, что находится на лечении в другой области.

Прокуратура уже сообщила врачу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для здоровья пациентки (ст. 140 Уголовного кодекса Украины).