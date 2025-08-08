Сделал подтяжку груди несмотря на рак: в Киеве сообщили о подозрении пластическому хирургу
- 30-летний пластический хирург в Киеве оказался под следствием за проведение операции на груди пациентки с онкологическим диагнозом, игнорируя тревожные симптомы.
- Прокуратура обвинила врача в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло серьезные осложнения и прогрессирование рака у пациентки.
- Хирург пытался избежать ответственности, заявляя о лечении в другой области, но был уведомлен о подозрении в преступлении.
30-летний пластический хирург из частной клиники оказался под следствием из-за опасной операции на груди пациентки, которая имела онкологический диагноз. По сообщениям правоохранителей, у женщины еще до операции обнаружили опухоль во время предоперационных обследований, но врач проигнорировал тревожные симптомы.
Пациентка обратилась в клинику осенью 2024 года с намерением сделать подтяжку груди. Уже через два дня ей назначили операцию, хотя на УЗИ было видно образование в молочных железах, пишет 24 Канал со ссылкой на Полицию Киева.
Сделал операцию зная о раке
Вместо того чтобы направить женщину на дополнительную диагностику – маммографию, КТ или консультацию онколога – врач решил действовать по своему усмотрению. Информацию об опухоли врач проигнорировал, а проведенное хирургическое вмешательство обернулось настоящей трагедией.
Пластические операции на молочных железах категорически не рекомендуются женщинам с фиброзно-кистозной болезнью или диагностированными онкологическими процессами. Причина проста: любое хирургическое вмешательство в ткани, пораженные опухолью, может вызвать активизацию и распространение злокачественных клеток, что значительно усложняет течение заболевания.
Последствия халатности
Действия пластического хирурга привели к серьезным осложнениям у пациентки. Операция вызвала быстрое прогрессирование рака молочной железы – опухоль не только увеличилась в размерах, но и дала новые очаги поражения.
Когда стало понятно, что избежать ответственности не получится, хирург пытался запутать следствие и утверждал, что находится на лечении в другой области.
Прокуратура уже сообщила врачу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для здоровья пациентки (ст. 140 Уголовного кодекса Украины).
