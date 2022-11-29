Что такое эффект плацебо и почему он возникает

Плацебо – это вещество, внешне напоминающее лекарство, но не имеющее лечебных свойств. Чаще всего это таблетка или инъекция на основе безвредных веществ типа воды или сахара.

В медицине плацебо начали применять в конце XVIII века, чтобы успокоить пациентов и снять симптомы заболевания, даже когда настоящего лекарства не было или они просто не нужны. Отсюда появился термин "эффект плацебо" - благоприятные последствия улучшения состояния пациента из-за доверия к лечению.

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Почему возникает эффект плацебо