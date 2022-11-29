Что такое эффект плацебо и почему он возникает
Источник:The New England Journal of Medicine
Плацебо – это вещество, внешне напоминающее лекарство, но не имеющее лечебных свойств. Чаще всего это таблетка или инъекция на основе безвредных веществ типа воды или сахара.
В медицине плацебо начали применять в конце XVIII века, чтобы успокоить пациентов и снять симптомы заболевания, даже когда настоящего лекарства не было или они просто не нужны. Отсюда появился термин "эффект плацебо" - благоприятные последствия улучшения состояния пациента из-за доверия к лечению.
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Почему возникает эффект плацебо
В основе эффекта плацебо лежит ожидание облегчения. Когда человек мотивирован и уверен, что терапия ему поможет или лечится под наблюдением оптимистически настроенного специалиста, лечение, скорее всего, приведет к облегчению симптомов болезни.
Ожидание успеха активирует префронтальную кору, отвечающую за осмысление, и переднюю часть поясной извилины – зону удовлетворения и эмпатии. Также повышается уровень эндоопиоидов, взаимодействующих с теми же рецепторами, что и обезболивающие препараты.
Облегчение боли
В случае терапии боли эффект можно проследить даже с помощью специального оборудования. Кроме того, при эффекте плацебо пациент испытывает меньше стресса, из-за чего снижается нагрузка на иммунную систему. Практически в организме возникает больше ресурсов для борьбы с болезнью.
Эффект плацебо касается не только лекарства, но и определенных ритуалов. Если пациент принимает средства, которые ему гарантированно помогают, например при изжоге или запоре, то через некоторое время само наличие в домашней аптечке нужных препаратов поможет легче переносить симптомы.
Когда нельзя применять плацебо
Плацебо не используют при – врожденных или приобретенных необратимых изменениях ткани или органа. В таких случаях есть риск лишь усугубить симптомы, поэтому нужно применять только клинически доказанные методы.
Также нельзя применять плацебо, если проблема не лечится медикаментозно и, например, требует исключительно коррекции образа жизни. Иначе нарушение не исчезнет и может возникнуть снова.