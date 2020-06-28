5 продуктов, которые помогут пережить жару
Чтобы даже в жаркие дни оставаться активным и прекрасно себя чувствовать — нужно знать несколько секретов о продуктах, которые спасают организм от обезвоживания.
24 канал сделал подборку освежающих, а главное полезных продуктов, которые помогут вашему организму охладиться летом.
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Какие продукты спасут от жары
Вода
Из-за жары организм человека теряет много воды. Незначительное обезвоживание чувствуется отсутствием энергии и вызывает ощущение усталости. Поэтому нужно пить как можно больше воды.
Конечно, летняя жара провоцирует пить воду и другие напитки очень холодными. Но почему не стоит пить холодную воду:
- Температура воды должна быть не ниже 20 градусов.
- Холодная вода никогда не утоляет жажду, ведь температура в желудочно-кишечном тракте человека – 36°С и выше.
- Холодная вода усиливает интоксикацию организма.
В жару нужно пить много воды / Фото: dneprovec.by
Арбуз
Арбуз и такие фрукты как персики, нектарин и сливы прекрасно утоляют жажду. Эти фрукты легко усваиваются в организме человека.
Главное правило – арбуз не должен быть слишком охлажденным.
Немного охлажденный арбуз прекрасно утолит жажду / Фото: bismarcktribune
Огурец
Лето – это пора свежих овощей и фруктов. Поэтому утолить жажду поможет летний салатик, в составе которого огурец, помидоры, сельдерей и зелень.
Огурец – действительно дарит эффект прохлады.
Огурец / Фото: recept.ua
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Гаспачо
Холодный испанский суп – гаспачо. Его готовят из перетертых помидоров и делают острым. Функция перца – охлаждать.
Как правило, от потребления острой пищи человек потеет, а это значит, что тело охлаждается. Из-за этого многие жаркие страны имеют в традиционном меню большое количество острой пищи.
Острая пища заставляет тело потеть / Фото: gastronom.ru
Рыба и бобовые
Употребление мяса в жаркую погоду еще больше согревает и повышает температуру тела. Поэтому в этом случае лучше заменить мясо рыбой или бобовыми как растительный источник белка.
Рыба и бобовые заменят мясо / Фото: harchi.info