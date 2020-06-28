Чтобы даже в жаркие дни оставаться активным и прекрасно себя чувствовать — нужно знать несколько секретов о продуктах, которые спасают организм от обезвоживания.

24 канал сделал подборку освежающих, а главное полезных продуктов, которые помогут вашему организму охладиться летом.

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Какие продукты спасут от жары

Вода

Из-за жары организм человека теряет много воды. Незначительное обезвоживание чувствуется отсутствием энергии и вызывает ощущение усталости. Поэтому нужно пить как можно больше воды.

Конечно, летняя жара провоцирует пить воду и другие напитки очень холодными. Но почему не стоит пить холодную воду:

Температура воды должна быть не ниже 20 градусов.

Холодная вода никогда не утоляет жажду, ведь температура в желудочно-кишечном тракте человека – 36°С и выше.

Холодная вода усиливает интоксикацию организма.

В жару нужно пить много воды / Фото: dneprovec.by

Арбуз

Арбуз и такие фрукты как персики, нектарин и сливы прекрасно утоляют жажду. Эти фрукты легко усваиваются в организме человека.

Главное правило – арбуз не должен быть слишком охлажденным.



Немного охлажденный арбуз прекрасно утолит жажду / Фото: bismarcktribune

Огурец

Лето – это пора свежих овощей и фруктов. Поэтому утолить жажду поможет летний салатик, в составе которого огурец, помидоры, сельдерей и зелень.

Огурец – действительно дарит эффект прохлады.

Огурец / Фото: recept.ua

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Гаспачо

Холодный испанский суп – гаспачо. Его готовят из перетертых помидоров и делают острым. Функция перца – охлаждать.

Как правило, от потребления острой пищи человек потеет, а это значит, что тело охлаждается. Из-за этого многие жаркие страны имеют в традиционном меню большое количество острой пищи.



Острая пища заставляет тело потеть / Фото: gastronom.ru

Рыба и бобовые

Употребление мяса в жаркую погоду еще больше согревает и повышает температуру тела. Поэтому в этом случае лучше заменить мясо рыбой или бобовыми как растительный источник белка.

Рыба и бобовые заменят мясо / Фото: harchi.info