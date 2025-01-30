Как диета влияет на вашу привлекательность для других людей

Люди, которые придерживаются вегетарианской диеты могут восприниматься менее привлекательными в глазах людей, которые не придерживаются растительного рациона, согласно результатам исследования, проведенного в Польше, где, как и в Украине, традиции мясоедения имеют глубокие корни.

Существует множество причин, почему люди выбирают вегетарианство: это может быть связано с этическими убеждениями, экологическими соображениями, экономическими факторами, медицинскими показаниями или религиозными взглядами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Social Psychological Bulletin.

Также на тему Как понять, что у вас хорошие отношения: ученые нашли простой способ

Многие люди, которые отказались от животной пищи, рассматривают вегетарианство не только как способ питания, а как целый стиль жизни и философию. Такие подходы иногда конфликтуют с традиционными нормами, что может вызвать предвзятое отношение со стороны мясоедов.

Новое исследование влияния диеты на привлекательность

Группа психологов Варшавского университета решила провести исследование, чтобы выяснить, как информация о вегетарианстве влияет на восприятие людей и оценку их привлекательности как потенциальных романтических партнеров. Учитывая, что большинство поляков – мясоеды, выборка исследования состояла именно из таких участников.

В серии онлайн-экспериментов участвовали 204 женщины и 200 мужчин гетеросексуальной ориентации, возраст которых варьировался от 18 до 82 лет (средний возраст составлял около 45 лет).

Участников попросили представить, что они выбирают потенциального партнера через приложение для знакомств. Им были предоставлены анкеты кандидатов с фотографиями, информацией о хобби и пищевых предпочтениях. В разных вариантах профилей указывалось, что человек является вегетарианцем по этическим, экологическим или медицинским причинам, а в контрольной группе информация о диете отсутствовала.

Вегетарианцы меньше нравятся другим людям

После изучения профилей участникам предложили ответить на ряд вопросов, касающихся их впечатлений о кандидатах, желания начать отношения, а также оценить такие качества, как женственность и мужественность.

Выяснилось, что профили без указания пищевых предпочтений производят на участников лучшее впечатление, чем анкеты вегетарианцев. Особенно низкие оценки получали профили, которые связывали выбор вегетарианства со здоровьем. Исследователи заметили, что женщины чаще положительно воспринимали анкеты этически ориентированных вегетарианцев по сравнению с мужчинами, когда оценивали подобные профили потенциальных партнерш.

Авторы исследования объяснили выявленные тенденции с помощью различных культурных и психологических теорий. Например, считается, что людей больше привлекают те, чьи ценности и стиль жизни схожи с их собственными.

Поскольку предпочтения в питании могут отражать глубокие личные убеждения, мясоеды могут воспринимать вегетарианцев как людей с принципиально отличным образом жизни, что снижает их привлекательность как романтических партнеров.