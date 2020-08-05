6-летнюю девочку из Самбора Львовской области, у которой впервые в Украине обнаружили редкую болезнь – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром или синдром Кавасаки, выписали из больницы. Заболевание стало следствием COVID-19, который ребенок бессимптомно перенес.

Врач-анестезиолог Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Тарас Борачо сказал, что состояние ребенка удовлетворительное, пишет львовское издание Leopolis.news.

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Борачо рассказал, что девочка неделю находилась в реанимации медучреждения, но критическими оказались первые трое суток после госпитализации. По словам медика, в течение этого времени нужно было наладить внутривенную поддержку сердца и давления.

Впоследствии, когда девочку перевели в педиатрическое отделение, ее состояние стабилизировалось и сейчас болезнь не грозит окружающим.

Состояние юной самборчанки вполне нормальное, болезнь не передается другим. Но, если вовремя ее не обнаружить, то возникнут осложнения – поражение артерий сердца, они могут расслаиваться, образовывать аневризмы. А это реальная угроза для жизни. Ребенку на 10 день болезни было проведено ЭХО КГ и этих поражений, к счастью, медики не обнаружили. Но в дальнейшем нужны обязательные периодические обследования,

– прокомментировал врач.

Напомним, случай Кавасаки у 6-летнего ребенка является очень редким. Анализ на антитела к COVID-19 показал, что ребенок бессимптомно перенес коронавирус и у него выработались антитела.

Кроме того, врачи общей практики по всему миру получили предупреждения о том, что болезнь может быть связана с перенесенным COVID-19. Это заболевание получило в мире название – педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, который имеет признаки синдрома токсического шока, атипичной болезни Кавасаки.