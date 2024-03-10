Как избавиться от морщин: перечень эффективных способов

Старение естественный процесс, но большинство людей хотят его отсрочить. Поэтому существуют множество методов, которые скрывают признаки старения кожи. Мы расскажем о самых эффективных из них.

Почему появляются морщины

Морщины появляются, когда кожа теряет эластичность и это нормальное явление с возрастом. В молодости кожа хорошо растягивается и удерживает влагу, потому что ее средний слой, дерма содержит волокна эластина и белок коллаген.

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Со временем дерма их теряет, поэтому кожа становится тоньше и возникают проблемы с нехваткой влаги в эпидермисе. Жир в подкожном слое также начинает исчезать, эпидермис провисает и образуются морщины.

Морщины появляются из-за возраста, ультрафиолетовое излучение, курение, мимику. Движения мышц лица приводят к появлению тонких линий и морщин. С возрастом они становятся постоянными чертами лица.

Как избавиться от морщин

Все лечение морщин – это косметологические процедуры, и их должен назначать врач-дерматолог. Есть несколько групп процедур:

Паралич поверхностных мышц лица – это ботокс и все, что на него похоже. Ботулотоксин блокирует нервные сигналы, заставляющие мышцы сокращаться. Мышца расслабляется и замирает, а сами морщины вследствие этого сглаживаются. Эффект длится около 3 – 6 месяцев. После этого мышцы снова начинают двигаться и морщины возвращаются.

– это ботокс и все, что на него похоже. Ботулотоксин блокирует нервные сигналы, заставляющие мышцы сокращаться. Мышца расслабляется и замирает, а сами морщины вследствие этого сглаживаются. Эффект длится около 3 – 6 месяцев. После этого мышцы снова начинают двигаться и морщины возвращаются. Заполнение углублений. Например, вводят гиалуроновую кислоту, коллаген, гидроксиапатит кальция или полимолочную кислоту в глубокие полости морщин, чтобы разгладить их изнутри.

Например, вводят гиалуроновую кислоту, коллаген, гидроксиапатит кальция или полимолочную кислоту в глубокие полости морщин, чтобы разгладить их изнутри. Изменение уровня коллагена с помощью процедур – лазера, химического пилинга, которые убивают омертвевшие клетки и стимулируют выработку коллагена, чтобы устранить мелкие морщины.

– лазера, химического пилинга, которые убивают омертвевшие клетки и стимулируют выработку коллагена, чтобы устранить мелкие морщины. Хирургическое удаление лишней кожи.

Что делать, чтобы морщин было меньше

Все советы дерматологов сводятся к тому, чтобы морщины не появились. То есть если у вас их пока что нет или мало, поможет вот это: