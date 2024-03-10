Как избавиться от морщин: перечень эффективных способов
Источник:Mayo Clinic
Старение естественный процесс, но большинство людей хотят его отсрочить. Поэтому существуют множество методов, которые скрывают признаки старения кожи. Мы расскажем о самых эффективных из них.
Почему появляются морщины
Морщины появляются, когда кожа теряет эластичность и это нормальное явление с возрастом. В молодости кожа хорошо растягивается и удерживает влагу, потому что ее средний слой, дерма содержит волокна эластина и белок коллаген.
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Со временем дерма их теряет, поэтому кожа становится тоньше и возникают проблемы с нехваткой влаги в эпидермисе. Жир в подкожном слое также начинает исчезать, эпидермис провисает и образуются морщины.
Морщины появляются из-за возраста, ультрафиолетовое излучение, курение, мимику. Движения мышц лица приводят к появлению тонких линий и морщин. С возрастом они становятся постоянными чертами лица.
Как избавиться от морщин
Все лечение морщин – это косметологические процедуры, и их должен назначать врач-дерматолог. Есть несколько групп процедур:
- Паралич поверхностных мышц лица – это ботокс и все, что на него похоже. Ботулотоксин блокирует нервные сигналы, заставляющие мышцы сокращаться. Мышца расслабляется и замирает, а сами морщины вследствие этого сглаживаются. Эффект длится около 3 – 6 месяцев. После этого мышцы снова начинают двигаться и морщины возвращаются.
- Заполнение углублений. Например, вводят гиалуроновую кислоту, коллаген, гидроксиапатит кальция или полимолочную кислоту в глубокие полости морщин, чтобы разгладить их изнутри.
- Изменение уровня коллагена с помощью процедур – лазера, химического пилинга, которые убивают омертвевшие клетки и стимулируют выработку коллагена, чтобы устранить мелкие морщины.
- Хирургическое удаление лишней кожи.
Что делать, чтобы морщин было меньше
Все советы дерматологов сводятся к тому, чтобы морщины не появились. То есть если у вас их пока что нет или мало, поможет вот это:
- Не загорать. Ультрафиолетовые лучи могут ускорить старение, появление морщин, пигментных пятен и даже рака кожи.
- Использовать крем с SPF не менее 30 ежедневно. Наносить на всю кожу, которая не закрыта одеждой. Ультрафиолетовый свет из солярия так же опасен, как и солнце, а иногда и хуже.
- Использовать увлажняющие средства, которые задерживают влагу в коже. Но их нужно подобрать с дерматологом, потому что активные ингредиенты могут нанести больше вреда, чем пользы.
- Ограничить количество косметики. Большое количество средств для кожи, особенно антивозрастных, может вызвать раздражение кожи, что делает признаки старения более заметными.