За последние 30 лет сильно увеличилась длина мужского члена

Исследования здоровья мужчин со всего мира показывают, что за последние 30 лет длина эрегированного члена выросла на 24%.

Для этого ученые Стэнфордского университета проанализировали 75 разных исследований с участием почти 56 тысяч мужчин. И они полагают, что это может быть плохой новостью.

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Увеличение размера мужского члена

Ученые начали измерять длину пениса не менее 80 лет назад. Руководитель исследования Майкл Айзенберг отметил, что в течение десятилетий средняя длина эрегированного члена была неизменной.

Ученые заинтересовались этой темой из-за снижения количества мужских сперматозоидов и уровня тестостерона. Они считали, что новые данные покажут, что пенисы уменьшаются по мере того, как эти уровни падают, а мужчины становятся более тучными. Результаты оказались противоположными.

То, что мы обнаружили, сильно отличалось от тенденций в других областях мужской фертильности и здоровья. За последние 29 лет длина полового члена в эрегированном состоянии увеличивается в среднем с 12 до 15,3 сантиметра,

– отметили ученые.

Причины изменения размера члена

Возможно, изменение длины можно объяснить более ранним половым созреванием. Мальчики, как и девочки, в последние годы достигают половой зрелости раньше, и это может давать их телам больше времени для роста в целом.

Однако ученые не имеют однозначного ответа на вопрос, почему половые члены становятся больше. Некоторые урологи предполагают, что это может быть ошибкой подсчетов, связанной с тем, что методы измерения изменились за последние 30 лет.