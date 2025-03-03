Как стать счастливым: ученые нашли ключевой момент

Южнокорейские и канадские ученые нашли новое объяснение так называемому "парадоксу счастья". Они пришли к выводу, что стремление к счастью может иметь обратный эффект, поскольку истощает ресурсы самоконтроля.

Исследователи из Национального университета Чонбук (Южная Корея) и Университета Торонто (Канада) обнаружили причину феномена, когда желание стать счастливее приводит к снижению удовлетворенности жизнью. Свою работу они опубликовали в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being, передает 24 Канал.

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Новое исследование счастья

В рамках исследования ученые провели ряд экспериментов с участием сотен добровольцев. На начальном этапе они выяснили, что люди, которые активно стремятся к счастью, демонстрируют более низкий уровень самоконтроля. Это натолкнуло исследователей на предположение, что счастье и самоконтроль конкурируют за один и тот же психический ресурс.

Эту гипотезу проверяли в дальнейших экспериментах. Например, когда участникам предлагали составить списки объектов (задача, требующая умственных усилий), меньше времени на это тратили те, кто активно пытался достичь счастья. В другом тесте добровольцам разрешали съесть столько конфет, сколько они хотят.

Больше съедали те, у кого до этого экспериментально вызывали стремление к счастью, демонстрируя рекламу с намеком на это состояние. В другом эксперименте люди, которым нужно было выбрать предмет, способный улучшить их самочувствие, чаще тратили больше умственных ресурсов по сравнению с теми, кто ориентировался на собственные предпочтения.

Стремление к счастью требует много усилий

Стремление к счастью требует значительных умственных усилий. Вместо того, чтобы воспринимать жизнь такой, какой она есть, вы пытаетесь искусственно изменить свое состояние, что приводит к истощению ресурсов, необходимых для достижения удовольствия,

– объяснили авторы работы.

Ученые рекомендуют не зацикливаться на достижении счастья или поиске его источников. "Вместо того, чтобы гнаться за тем, чего вам не хватает, обратите внимание на то, что у вас уже есть, и попробуйте принять это как источник радости", – подытожили исследователи.