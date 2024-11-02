Какая связь между ожирением и длительным коронавирусом

Повышенный индекс массы тела (ИМТ) может спровоцировать у детей и молодых людей так называемый постковид и тяжелое течение болезни после инфицирования SARS-CoV-2

Здоровье 24 анализирует выводы, к которым пришли исследователи университета Пенсильвании (США). Их опубликовали в журнале JAMA Network Open.

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Пытаясь понять влияние Covid-19 на детей и подростков с избыточным весом, исследователи провели масштабный анализ с участием 172 136 участников в возрасте от 5 до 20 лет. Все участники исследования заразились коронавирусом в период с марта 2020 года по май 2023 года.

В ходе исследования ученые обнаружили, что тяжелые симптомы, такие как усталость, одышка, ощущение тяжести в мышцах и суставах, головная боль, а также потеря обоняния и вкуса возникали на 25,4% чаще, чем у сверстников, которые имели нормальный индекс массы тела.

Исследователи определили временные рамки прогрессирования заболевания, отметив, что оно может перейти от острой инфекции, что длится примерно две недели, к фазе гипервоспаления, что длится около 4 недель, а затем потенциально может перейти в долговременную стадию.