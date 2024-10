Не перестает удивлять: новый препарат против ожирения Ozempic имеет еще один полезный эффект

Ученые открыли, что семаглутид, препарат, который назначают для лечения диабета и ожирения, значительно эффективнее уменьшает боль при остеоартрите коленного сустава по сравнению с другими лекарственными средствами.

Этот неожиданный эффект, зафиксирован во время масштабного исследования, было опубликовано в New England Journal of Medicine, пишет The New York Times.

Исследование продемонстрировало, что семаглутид существенно снижает боль в коленях у пациентов с ожирением, страдающих от умеренного или тяжелого остеоартрита. Результаты поразили даже некоторых экспертов в области артрита, которые не участвовали в клинических испытаниях.

Уровень улучшения является значительным. У пациентов наблюдалось почти 50% уменьшение боли в коленях. Это удивительный результат, которого ранее не удавалось достичь с другими лекарственными средствами,

– отметил доктор Боб Картер, заместитель директора Национального института артрита, опорно-двигательного аппарата и кожных заболеваний США.

Что известно об остеоартрите

Остеоартрит коленного сустава поражает практически каждого пятого американца старше 45 лет, особенно среди людей с ожирением, поскольку избыточный вес создает дополнительную нагрузку на колени. Ожирение также связано с воспалением, что негативно влияет на состояние хряща.

На сегодня не существует эффективных методов лечения этого заболевания. Врачи обычно рекомендуют безрецептурные обезболивающие, но длительное использование может нанести вред. Когда боль становится слишком сильной, пациенты часто прибегают к операциям по замене коленного сустава.

Новое исследование семаглутида

В 68-недельном исследовании, проведенном компанией Novo Nordisk, участниками стали 407 человек с ожирением и остеоартритом коленного сустава. Их случайным образом распределили на две группы: одна получала семаглутид в форме Wegovy, другая – плацебо. Всем участникам дали рекомендации по физическим упражнениям и диете с низким содержанием калорий.

В начале исследования средний уровень боли у них достигал 70,9 по 100-балльной шкале. Как и ожидалось, участники, принимавшие семаглутид, потеряли в среднем 13,7% от начальной массы тела, тогда как группа плацебо – только 3,2%.

Семаглутид снижает боль в коленях

Основным показателем исследования стало снижение показателя WOMAC, который оценивает боль, физическую функцию и скованность. В группе семаглутида наблюдали уменьшение в среднем на 41,7 балла, а в группе плацебо – на 27,5 балла.

Семаглутид – что это? Семаглутид контролирует уровень сахара в крови, снижает тягу к еде и аппетит. Кроме этого, он уменьшает риск сердечных приступов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также риск осложнений со стороны почек. Сейчас продолжаются исследования, изучающие эффект семаглутида в лечении болезней Паркинсона и Альцгеймера, депрессии и шизофрении.

Одной из возможных причин, почему семаглутид эффективен при остеоартрите коленного сустава, может быть его способность уменьшать воспаление – ключевой фактор в ряде заболеваний, в частности ожирении и остеоартрите. Ранее ученые считали остеоартрит коленного сустава является механической проблемой, возникающей из-за износа хряща, но со временем выяснилось, что механические повреждения не являются единственным фактором. Воспаление тоже играет важную роль.

Благодаря этому исследованию, ученые смогли найти путь для лечения как механических проблем, вызванных избыточным весом, так и других факторов всего с помощью одного препарата. Теперь исследователи планируют изучить прямое воздействие семаглутида на суставы, чтобы разработать более доступные препараты с аналогичным эффектом.