Новые данные об Ozempic и Mounjaro: не только похудение, но и влияние на сердце
- Препараты семаглутид и тирзепатид, известные как Ozempic, Wegovy и Mounjaro, снижают риск тяжелых сердечных заболеваний и преждевременной смерти.
- Исследование показало, что семаглутид снижает вероятность госпитализации или смерти на 42%, а тирзепатид – на 58% среди пациентов с ожирением, диабетом 2-го типа и сердечной недостаточностью HFpEF.
Препараты семаглутид и тирзепатид, которые известны под торговыми названиями Ozempic, Wegovy и Mounjaro, могут значительно снизить риск тяжелого течения сердечных заболеваний и преждевременной смерти.
Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, представленного на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде и опубликованного в журнале JAMA, сообщает 24 Канал.
Почему это важные данные?
В мире более 60 миллионов человек страдают сердечной недостаточностью, самую распространенную форму которой – HFpEF (сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса).
Хотя ранее ученые уже показали, что препараты для снижения веса могут облегчать симптомы этого заболевания, влияние на риск тяжелого течения или преждевременной смерти в больших популяциях до сих пор не исследовали.
Что нового обнаружили ученые?
Ученые из Mass General Brigham проанализировали данные более 90 тысяч пациентов с ожирением, диабетом 2-го типа и сердечной недостаточностью HFpEF. Оказалось, что у тех, кто принимал семаглутид (Ozempic и Wegovy), вероятность госпитализации или смерти была на 42% ниже, а для тирзепатида (Mounjaro) – на 58% по сравнению с группой плацебо.
"Несмотря на серьезное бремя заболеваемости и смертности от HFpEF, современные варианты лечения ограничены. Наши результаты показывают, что препараты, направленные на GLP-1, могут стать важным вариантом терапии для таких пациентов", – прокомментировал результаты доктор Нильс Крюгер, автор исследования.
Что известно о препаратах для похудения?
- Препараты для похудения и лечения диабета сначала были разработаны для имитации действия гормона GLP-1, который создает ощущение сытости. Впоследствии ученые обнаружили, что лекарства эффективны и при других состояниях.
- В частности, способствуют снижению риска хронических болезней почек, инфекций, нарушений психического здоровья, деменции и даже некоторых видов рака.
- Кроме того, Ozempic и Wegovy могут облегчать боль при остеоартрите и снижать тягу к алкоголю.
В то же время врачи предупредили о возможных побочных эффектах, среди них – повышенный риск ишемической нейропатии зрительного нерва, проблемы с поджелудочной железой и, в редких случаях, летальный исход.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.