Препараты семаглутид и тирзепатид, которые известны под торговыми названиями Ozempic, Wegovy и Mounjaro, могут значительно снизить риск тяжелого течения сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, представленного на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов в Мадриде и опубликованного в журнале JAMA, сообщает 24 Канал.

Почему это важные данные?

В мире более 60 миллионов человек страдают сердечной недостаточностью, самую распространенную форму которой – HFpEF (сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса).

Хотя ранее ученые уже показали, что препараты для снижения веса могут облегчать симптомы этого заболевания, влияние на риск тяжелого течения или преждевременной смерти в больших популяциях до сих пор не исследовали.

Что нового обнаружили ученые?

Ученые из Mass General Brigham проанализировали данные более 90 тысяч пациентов с ожирением, диабетом 2-го типа и сердечной недостаточностью HFpEF. Оказалось, что у тех, кто принимал семаглутид (Ozempic и Wegovy), вероятность госпитализации или смерти была на 42% ниже, а для тирзепатида (Mounjaro) – на 58% по сравнению с группой плацебо.

"Несмотря на серьезное бремя заболеваемости и смертности от HFpEF, современные варианты лечения ограничены. Наши результаты показывают, что препараты, направленные на GLP-1, могут стать важным вариантом терапии для таких пациентов", – прокомментировал результаты доктор Нильс Крюгер, автор исследования.

Что известно о препаратах для похудения?

Препараты для похудения и лечения диабета сначала были разработаны для имитации действия гормона GLP-1, который создает ощущение сытости. Впоследствии ученые обнаружили, что лекарства эффективны и при других состояниях.

В частности, способствуют снижению риска хронических болезней почек, инфекций, нарушений психического здоровья, деменции и даже некоторых видов рака.

Кроме того, Ozempic и Wegovy могут облегчать боль при остеоартрите и снижать тягу к алкоголю.

В то же время врачи предупредили о возможных побочных эффектах, среди них – повышенный риск ишемической нейропатии зрительного нерва, проблемы с поджелудочной железой и, в редких случаях, летальный исход.