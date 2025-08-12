Какова причина вспышки?

Об этом сообщила директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко, передает 24 Канал. По ее словам, всего заболели 53 человека.

Во время выборочного обследования норовирус подтвердили у 12 детей, одного работника лагеря и в воде из кулера. Часть пострадавших уже выписана из больниц, другие продолжают лечение.

Медики напоминают, что использование воды гарантированного качества и кипячение водопроводной помогают предотвратить подобные инфекции, а воду из неизвестных источников употреблять нельзя.

Что известно о норовирусе Норовирус вызывает острую кишечную инфекцию – гастроэнтерит, симптомы которого появляются через 12 – 48 часов после заражения. Среди них – диарея, рвота, боль в животе, спазмы, повышенная температура, головная боль и ломота в мышцах. Из-за потери жидкости возможно обезвоживание.

Подробнее о случае?

Администрация Friendly Camp 10 августа сообщила о временном приостановлении работы заведения для проверки всех этапов своей деятельности. Владельцы пообещали вернуть родителям полную стоимость путевок и компенсировать расходы на лечение, медикаменты, транспорт и медицинские анализы.

Отравление произошло 4 августа. В полицию обратились родители детей, которые жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе и диарею. В лагере находились 130 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Пострадавших доставили в медучреждения из разных областей. Полиция и прокуратура расследуют инцидент.