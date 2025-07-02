В Винницкой области произошло массовое отравление шаурмой: в больницу попали 25 человек
- В Калиновке временно закрыли заведение быстрого питания после отравления 25 человек, среди которых 7 детей, шаурмой.
- Специалистов не допустили к инспекции, владельцу грозит штраф, полиция начала расследование инцидента.
- Образцы блюд переданы в лабораторию, предварительные результаты ожидаются 2 июля, заведение остается закрытым.
- Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.
В городе Калиновка Винницкой области временно закрыли заведение быстрого питания после того, как 25 человек, среди которых 7 детей, попали в больницу с симптомами пищевого отравления.
По предварительным данным, причиной ухудшения здоровья стала шаурма, приобретенная именно в этом заведении, пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Отравление шаурмой в Калиновке
Как сообщил заместитель руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Андрей Салюк, специалистов не допустили к проведению инспекции. Из-за этого составлен административный протокол о нарушении закона о контроле за безопасностью пищевых продуктов. Владельцу заведения может грозить штраф в размере 56 тысяч гривен.
По словам Игоря Матковского, директора областного центра контроля и профилактики болезней, образцы блюд, которые могли стать источником инфекции, уже переданы в лабораторию. Предварительные результаты анализов ожидаются 2 июля.
Полиция Винницкой области начала расследование инцидента. По словам пресс-секретаря полиции Зарины Маевской, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводятся санитарно-эпидемиологические и лабораторные проверки.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины – речь идет о нарушении санитарных правил, что привело к массовому отравлению.
На данный момент заведение общественного питания, где готовили вероятно опасные блюда, остается закрытым. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
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