Массовое отравление людей в Харькове: число пострадавших возросло до 34

В Харькове произошло массовое отравление, вероятно, после употребления суши в 2 местных заведениях. Число пострадавших возросло до 34.
О росте количества людей, отравившихся сообщил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
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Пострадавших от отравления стало больше
Есть 22 взрослых и 12 детей. Все в среднем состоянии – кто-то еще в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой,
– рассказал Сидоренко.
По его словам, оба ресторана не работают, там провели дезинфекцию и отобрали образцы всех продуктов.
Напомним, ранее в Харьковском областном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава заявили, что 25 человек госпитализировали с гастроэнтероколитом.
Детали массового отравления в Харькове
- Отравиться люди могли едой из сети ресторанов "Якитория" и "Мафия". Большая часть гостей обоих заведений ела суши, которые содержат лосось.
- Госпродпотребслужба рекомендовала закрыть эти рестораны до конца расследования.