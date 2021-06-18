О росте количества людей, отравившихся сообщил директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

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Пострадавших от отравления стало больше

Есть 22 взрослых и 12 детей. Все в среднем состоянии – кто-то еще в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой,

– рассказал Сидоренко.

По его словам, оба ресторана не работают, там провели дезинфекцию и отобрали образцы всех продуктов.

Напомним, ранее в Харьковском областном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава заявили, что 25 человек госпитализировали с гастроэнтероколитом.

Детали массового отравления в Харькове