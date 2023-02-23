Почему в доме появляются тараканы и чем они опасны

Жители многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемой заражения тараканами. Насекомые селятся в подвалах, мусоропроводе и расползаются по квартирам

Их вид вызывает отвращение у многих людей, и дело не только в эстетической составляющей. Тараканы прочно ассоциируются с антисанитарией и опасностью для здоровья.

Также на тему: Как понять, что вы употребляете слишком много соли: симптомы организма

Почему в доме появляются тараканы

Как и любые живые существа, тараканы стремятся попасть туда, где им удобно существовать. Им нужны еда, вода и тепло, поэтому они ползут в квартиры, ближе к кухням. Однако не в каждом доме появляются тараканы.

Исследователи указывают следующие факторы, которые увеличивают вероятность появления вредителей:

Высокая густота заселения. Районы, в которых преобладают многоквартирные и высотные дома, чаще страдают от тараканов и мышей.

Плохо состояние домов, в том числе ухудшение состояния газовых, водопроводных, канализационных и других систем.

Общий беспорядок в доме, наличие трещин или дыр в потолках и стенах приводят к повышенной активности вредителей.

Низкий доход и образование жителей.

Насколько тараканы опасны

Тараканы – переносчики аллергенов. И продолжительное действие этих аллергенов может привести к сенсибилизации, то есть повышенной чувствительности организма к действию раздражителей. Последующие контакты с аллергеном, которые иммунная система уже идентифицирует как угрозу, вызывает бурную воспалительную реакцию.

Жители домов, зараженных тараканами, при длительном воздействии аллергенов от вредителей более подвержены риску сенсибилизации к специфическим аллергенам. Особенно это влияет на людей с астмой. Исследования также показывают, что если беременная женщина сталкивалась с аллергенами, переносящими тараканы, то у ребенка возможно развитие аллергии.