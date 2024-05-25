Укус мошки: как быстро снять отек и зуд

Если вас укусила мошка, это может вызвать отек, зуд и дискомфорт. Это довольно неприятные симптомы, а потому стоит знать, как от них избавиться в домашних условиях.

Дело в том, что в слюне мошек есть сильный гемолитический яд, который во время укуса попадает в рану, что собственно и вызывает аллергическую реакцию.

Смотрите также Эффективный и без побочных эффектов: разработали новый метод лечения простаты

Как снять отек после укуса мошки

Попробуйте приложить лед или холодный компресс к местам укуса. Для этого возьмите несколько кубиков льда и заверните их в ткань или полотенце – держите компресс 10 – 15 минут.

Антигистаминные средства – кремы или гели с димедролом или гидрокортизоном – также уменьшают зуд и отек. Купить их можно в аптеке.

В домашних условиях возможен следующий вариант раствора – 1 столовую ложку соды смешайте с небольшим количеством воды до образования пасты. Нанесите пасту на место укуса и оставьте на 10 – 15 минут, смойте теплой водой.

Сода поможет снять неприятные ощущения после укусов насекомых.

Что еще поможет

Уксус тоже обладает антисептическими свойствами и поможет снять зуд и воспаление. Приложите ватный диск или марлю, пропитанную яблочным или обычным 9%, к укусу на несколько минут.

Какие состояния нельзя игнорировать

! Чего точно не следует делать, так это расчесывать место укуса, ведь это может привести к инфицированию и ухудшению состояния.

Если отек и зуд не уменьшились в течение нескольких дней или у вас возникли другие симптомы, например лихорадка или сильная боль, стоит обратиться к врачу.

Люди, которые склонны к аллергии, могут чувствовать последствия от укуса мошки сильнее. У них может повышаться артериальное давление, возникать головокружение, одышка, в худшем случае возможен анафилактический шок.

Поэтому, аллергикам следует всегда иметь с собой медикаменты, если они собираются на природу, где возможен контакт с насекомыми. Для этой категории лиц укус мошки может быть не просто опасен для здоровья, а привести к летальному исходу.