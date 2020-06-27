Во время течения коронавируса 26 июня умерла руководитель Львовского лабораторного центра Минздрава Галина Михальчук.

Галина Михальчук стала 127 человеком, чью жизнь унес коронавирус на территории Львовщины, сообщила Главная эпидемиолог области Наталья Тимко.

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Известно, что женщине было 70 лет. До того, как она возглавила лабораторный центр, – работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района города.

Напомним, что сейчас Область находится на первом месте по количеству выявленных больных коронавирусом, опередив Киев и Черновцы.

От начала пандемии во Львовской области обнаружили 5 004 случая заражения коронавирусом, зато только 737 пациентов преодолели болезнь. К сожалению, 131 больной умер от осложнений, вызванных COVID-19.