От коронавируса 13 сентября умер известный детский врач и главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский. Он длительное время болел COVID-19.

Информацию о смерти Богдана Остальского подтвердили в пресс-центре Львовского городского совета.

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Что известно о смерти педиатра Богдана Остальского

60-летний Богдан Остальский был врачом-педиатром. Длительное время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

Врач, которого мы навсегда запомним как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович,

– выразил соболезнования семье Остальского мэр Львова Андрей Садовый.

Отметим, что на Львовщине за время пандемии от коронавируса умерли 24 медицинских работника, а заболели – почти 1800, что составляет почти 20% от общего количества инфицированных украинских медиков.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Богдана Остальского.