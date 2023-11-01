Почему вы постоянно чувствуете себя уставшими: основные причины

Иногда чувствовать усталость вполне естественно. Долгие рабочие дни, нехватка сна или стрессовые ситуации могут вызвать это состояние. Однако постоянное чувство истощения может оказать серьезное влияние на качество жизни.

Причины снижения энергии можно разделить на две основные категории: ментальные (психологические) и физические.

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Психологические причины усталости

Ментальные факторы, такие как стресс, депрессия или постоянная тревожность, гораздо чаще становятся источниками усталости, чем физические. Большинство психологических проблем могут нарушать сон и вызвать бессонницу, что приводит к дневной усталости.

Тяжелые события, такие как серьезные потери, увольнения с работы или разрыв отношений, могут вызвать высокий уровень стресса. Эмоциональный дисбаланс после таких событий часто приводит к появлению хронической усталости, отчасти связанной с высокими уровнями гормона кортизола.

Утомление также часто ассоциируется с депрессией. Более того, усталость может быть одним из побочных эффектов некоторых лекарств, используемых для лечения тяжелой депрессии.

Физические причины усталости

Физические факторы, которые могут повлечь усталость, разнообразны, но одной из наиболее распространенных причин является железодефицитная анемия. Это состояние возникает, когда организму не хватает железа по разным причинам, что влияет на производство гемоглобина.

Гемоглобин – важная часть красных кровяных телец (эритроцитов), которая придает крови красный цвет и помогает переносить кислород по всему организму. Нехватка кислорода может повлиять на работу мозга и способность тканей получать необходимую энергию, что может привести к усталости.

Другой распространенной причиной усталости является гипотиреоз или недостаточная функция щитовидной железы. Когда уровень щитовидных гормонов очень низок, это может нарушить процессы производства энергии, что также может привести к усталости.

Фактором, который может вызвать усталость, является апноэ во сне. Это состояние связано с нарушением регуляции дыхательных мышц. Во время сна человек может периодически переставать дышать, что приводит к прерывистому сну и дневной усталости.

Среди других причин усталости выделяют ожирение или дефицит веса, прохождение химиотерапии и даже беременность.

Как побороть усталость

Перед тем как бежать заказывать витамины, нужно разобраться с причиной. В первую очередь следует обратиться к врачу, возможно, причина усталости кроется в железодефицитной анемии или гипотиреозе. Или вы принимаете лекарства, у которых побочные эффекты имеют усталость.

Не стоит забывать и о психическом состоянии: может, у вас давно замаскировалась под усталость и плохое настроение. Визит к специалисту поможет разобраться, все ли в порядке. Возможно, проблема скрывается именно в ментальном здоровье, а не в физическом.

Если с физическим и ментальным здоровьем все хорошо, проанализируйте свой рацион и образ жизни в целом. Достаточно ли вы получаете микроэлементы и витамины, как у вас со спортом? Алкоголь и папиросы – частые гости в жизни?

Все эти факторы могут оказать большое влияние на самочувствие. Может быть так, что причин нет? Со здоровьем все хорошо, а депрессию исключил специалист. Да, может. Тогда дело в образе жизни. Сон, правильное питание и спорт помогут это поправить.