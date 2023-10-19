Операция и 9 сеансов иммунотерапии: девушке 2 года лечили рак, которого не было

33-летней девушке медики установили диагноз – меланому – самый опасный вид рака кожи. Девушка прошла 2 года изнурительного лечения, пока медики не признали, что диагноз ошибочен и никакого рака у женщины нет.

В Меган Ройле из Великобритании обнаружили меланому в 29 лет, в 2019 году. С тех пор она прошла 9 курсов иммунотерапии. Девушка даже решила заморозить яйцеклетки, потому что всегда мечтала иметь детей.

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Я не могу объяснить, как и почему это произошло. Я прожила 2 года с мыслью, что у меня рак, прошла лечение, а потом мне сказали, что рака вообще не было,

– рассказала Меган.



Меган поделилась своей историей с журналистами / Фото PA Media

Как обнаружили "рак" у девушки

В 2019 году девушка пошла к дерматологу, потому родинка на ее плече увеличилась в размерах, начала зудеть и покрылась коркой.

Врачи провели биопсию и сообщили, что у нее меланома – рак, распространяющийся на другие части тела. Затем женщину направили в специализированное онкологическое отделение Королевской больницы Марсдена, где проверили биопсию и подтвердили диагноз.

После иссечения ткани в ширину 2 сантиметра для удаления "рака" Меган прошла дополнительно 9 циклов лечения иммунотерапией, которая потенциально могла повлиять на фертильность пациентки, а потому она решила сохранить яйцеклетки.



Рука девушки после иссечения "рака" / Фото PA Media

Когда выяснилось, что диагноз неверен

А вот сообщение о том, что у нее нет никаких признаков рака, застала женщину на севере страны, куда она уехала случайно, из-за пандемии театр в ее городе приостановил работу.

Вы можете подумать, что первой моей эмоцией было облегчение, и в каком-то смысле так оно и было, но сильнее были разочарование и гнев,

– призналась Меган.

И, несмотря на то, что женщина получила компенсации от трастов Фонда здравоохранения Ройал Марсден и Имперского колледжа Национальной службы здравоохранения (NHS), поскольку оба некорректно объяснили результаты ее анализов, женщина чувствует себя разочарованной.