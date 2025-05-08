Сколько нужно спать: ученые опровергли общепринятые нормы
- Новое исследование показало, что оптимальная продолжительность сна зависит от страны и культурных привычек, опровергая универсальность 8 часов сна.
- Потребность во сне существенно отличается в зависимости от страны, но нет доказательств, что меньшее количество сна ухудшает здоровье.
- Лучшее самочувствие наблюдается у тех, чья продолжительность сна соответствует культурной норме их страны, а не универсальным стандартам.
- Ученые призывают учитывать культурные различия при разработке рекомендаций по сну.
Сколько часов сна нужно человеку для хорошего самочувствия? Оказывается, однозначного ответа не существует. Новое международное исследование выяснило, что оптимальная продолжительность сна существенно отличается в зависимости от страны и культурных привычек.
Новое исследование, опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что оптимальная продолжительность сна зависит от страны проживания, сообщает 24 Канал.
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Сколько нужно спать
Анализируя данные о качестве сна и состоянии здоровья почти 5000 участников из 20 разных стран, ученые обнаружили существенные различия в количестве сна, необходимого для хорошего самочувствия в разных культурах. Это ставит под сомнение распространенное мнение об универсальной "норме" сна для всех.
Распространенный совет спать 8 часов может быть не универсальным. Наши результаты свидетельствуют о том, что рекомендации по продолжительности сна должны учитывать культурные особенности. Единой нормы для всех не существует,
– отмечает профессор социальной и культурной психологии Стивен Хайне из Университета Британской Колумбии
Исследование подтвердило выводы предыдущих работ: потребность во сне сильно отличается в зависимости от страны. Например, средняя продолжительность сна в Японии составляет 6 часов 18 минут, во Франции – 7 часов 52 минуты, а в Канаде – 7 часов 27 минут.
Как это влияет на здоровье
Если раньше считалось, что меньшее количество сна негативно влияет на здоровье, то новые данные это опровергают: не найдено доказательств, что жители стран, где спят меньше, имеют хуже здоровье, чем те, кто спит больше.
"Лучшее самочувствие наблюдалось у тех, чья продолжительность сна больше всего соответствовала культурной норме их страны. Это свидетельствует о том, что идеальная продолжительность сна определяется скорее культурными стандартами, чем универсальными биологическими потребностями", – рассказала доктор Кристин Оу из школы медсестер Университета Виктории.
Авторы исследования отмечают, что во всех исследованных странах люди в среднем спят на час меньше, чем считается идеальным в их культуре.
В конце, ученые призывают учитывать культурные различия при разработке рекомендаций по сну и адаптировать их к особенностям различных групп населения. Данные для исследования были собраны среди жителей Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.
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