Новое исследование, опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что оптимальная продолжительность сна зависит от страны проживания, сообщает 24 Канал.

Сколько нужно спать

Анализируя данные о качестве сна и состоянии здоровья почти 5000 участников из 20 разных стран, ученые обнаружили существенные различия в количестве сна, необходимого для хорошего самочувствия в разных культурах. Это ставит под сомнение распространенное мнение об универсальной "норме" сна для всех.

Распространенный совет спать 8 часов может быть не универсальным. Наши результаты свидетельствуют о том, что рекомендации по продолжительности сна должны учитывать культурные особенности. Единой нормы для всех не существует,

– отмечает профессор социальной и культурной психологии Стивен Хайне из Университета Британской Колумбии

Исследование подтвердило выводы предыдущих работ: потребность во сне сильно отличается в зависимости от страны. Например, средняя продолжительность сна в Японии составляет 6 часов 18 минут, во Франции – 7 часов 52 минуты, а в Канаде – 7 часов 27 минут.

Как это влияет на здоровье

Если раньше считалось, что меньшее количество сна негативно влияет на здоровье, то новые данные это опровергают: не найдено доказательств, что жители стран, где спят меньше, имеют хуже здоровье, чем те, кто спит больше.

"Лучшее самочувствие наблюдалось у тех, чья продолжительность сна больше всего соответствовала культурной норме их страны. Это свидетельствует о том, что идеальная продолжительность сна определяется скорее культурными стандартами, чем универсальными биологическими потребностями", – рассказала доктор Кристин Оу из школы медсестер Университета Виктории.

Авторы исследования отмечают, что во всех исследованных странах люди в среднем спят на час меньше, чем считается идеальным в их культуре.

В конце, ученые призывают учитывать культурные различия при разработке рекомендаций по сну и адаптировать их к особенностям различных групп населения. Данные для исследования были собраны среди жителей Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки.