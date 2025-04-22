Какая частота секса является оптимальной для гармоничных и счастливых отношений

Распространенное мнение гласит, что чем чаще пара занимается сексом, тем выше уровень удовлетворенности каждого из партнеров отношениями. Группа международных исследователей решила проверить правдивость этого утверждения.

Интимная жизнь традиционно считается одной из важнейших частей как романтических отношений, так и жизни человека в целом, сообщает 24 Канал со ссылкой Journal of Family Psychology.

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Новое исследование влияния секса на отношения

На этот раз специалисты из университетов Германии и Канады решили выяснить, существует ли связь между частотой интимных контактов и уровнем счастья в отношениях, а также могут ли быть довольны пары, которые совсем не практикуют секс.

В рамках исследования ученые проанализировали данные крупного национального проекта German Family Panel. В выборку вошли данные о 2101 паре, которые состояли из мужчины и женщины, возраст участников варьировался от 20 до 39 лет. На момент исследования пары состояли в отношениях в среднем около десяти лет.

Участники отвечали на вопросы о частоте своих интимных контактов за последние три месяца и оценивали собственное удовлетворение отношениями по шкале от 0 до 10 баллов. На основе полученных ответов исследователи разделили пары на четыре группы.

Секс – важная часть отношений

Самой большой группой, в которую вошли 86% опрошенных, стали пары, в которых оба партнера были довольны отношениями и занимались сексом примерно раз в неделю. Эти респонденты имели высокую эмоциональную вовлеченность, сильную привязанность к партнеру и низкую склонность к конфликтам.

Вторая группа, которая составила 3,6% выборки, характеризовалась парами, в которых оба партнера чувствовали неудовлетворенность отношениями. Такие пары занимались сексом реже двух – трех раз в месяц, а участники демонстрировали меньшую привязанность, были менее открытыми в выражении своих мыслей и чувств, а также чаще конфликтовали.

Остальные 10% выборки распределились между двумя группами, где недовольным отношениями был только один из партнеров. В этих парах частота сексуальных контактов была между двумя – тремя разами в месяц и одним разом в неделю. Ученые предположили, что разница в уровне удовлетворенности, вероятно, объясняется факторами, не связанными с интимной жизнью.

Интересно, что только 2,3% опрошенных сообщили, что не имели сексуальных контактов за последние три месяца, но при этом оставались довольными своими отношениями. Хотя такая ситуация оказалась редкой, она все же возможна, что подтверждает разнообразие сценариев в романтических отношениях.

Ключевых выводов два: во-первых, регулярная сексуальная близость действительно является важной частью качественных отношений для большинства пар. Во-вторых, в нашем исследовании оптимальная частота половых актов составляла около одного раза в неделю,

– отметили авторы исследования.

Однако ученые отмечают, что результаты их работы нельзя универсально применить ко всем группам населения. Дело в том, что данные были собраны только среди гетеросексуальных пар молодого и среднего возраста, проживающих в Германии. В других странах, среди однополых пар или представителей старших возрастных групп закономерности могут быть совсем другими.