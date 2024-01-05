"Нет денег на зарплаты врачам": опровергаем новый фейк российских пропагандистов

Пропагандисты системно дискредитируют украинские власти. На этот раз они заявили, что правительство лжет о своевременной выплате зарплат медикам. Ведь договоренности Украины с международными партнерами "ничего не означают".

Новое вранье россиян

В сети распространяют информацию, якобы, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль лжет о том, что заработные платы учителям и врачам в 2024 году будут выплачивать вовремя, а индексация пенсий пройдет в марте, как предусмотрено законом.

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Пропагандисты добавляют, что на днях отмену выплат в случае непоступления западной помощи допустила министр соцполитики Оксана Жолнович. А о возможной задержке выплат говорила министр экономики Свириденко.



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Что на самом деле говорили украинские власти

Обвинения во лжи относительно выплат зарплат медикам безосновательны. Мы не нашли заявлений главы Министерства социальной политики Оксаны Жолнович о задержке выплаты заработных плат для врачей или других бюджетников. Она отмечала, что могут быть сложности с проведением индексации пенсий Выплата базовых сумм точно произойдет, все плановые повышения социальных выплат также предусмотрены.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко действительно в комментарии Financial Times в конце декабря 2023 года говорила о возможной задержке выплат из-за нехватки финансовой помощи. Однако речь шла о долгосрочной перспективе. Кроме того, чиновник говорила о государственных служащих и учителях, а медиков не упоминала.

В краткосрочной перспективе первых месяцев года правительство имеет альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. В долгосрочной перспективе риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны. Но еще раз повторюсь, что до этого момента может не дойти и это только один из десятков вариантов, которые мы анализируем

– заявила министр на своей странице в Facebook.

Согласно постановлением Кабинет Министров Украины №28, минимальный размер заработной платы врачей и фармацевтов в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения составляет 20 000 гривен. Для других медицинских работников – 13 500 гривен.

Основой для выплат является программа медицинских гарантий. Учреждения здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключают договор о предоставлении пакетов медицинских услуг, за их выполнение больницы получают государственные средства. С них они и выплачивают заработную плату медицинским работникам.

В 2024 году Программа медицинских гарантий расширяется. Бюджет программы на год составляет 159 миллиардов гривен, из которых 5,2 миллиарда гривен выделено на реимбурсацию лекарственных средств. Не уменьшались и тарифы, по которым НСЗУ будет платить медицинским учреждениям.

Программа медицинских гарантий в 2024 году включает 44 пакета услуг. В частности, три новых:

"Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro)";

"Лечение взрослых и детей методом трансплантации органов";

"Лечение взрослых и детей методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток".

За услуги по трансплантации НСЗУ будет платить в зависимости от трансплантированного органа. Например, за услуги по трансплантации сердца НСЗУ будет платить более 2 миллионов гривен, а за трансплантацию легких – более 2,6 миллиона гривен.

Ставка за лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (оплодотворение in vitro) составит 60324 гривен за один полный цикл. По одному из самых высоких тарифов в Программе медицинских гарантий будет оплачиваться медицинская помощь новорожденным, в том числе за проведение хирургических операций. В 2024 году тариф пересмотрен, размер оплаты будет больше зависеть от сложности случая. Таким образом, разработано 16 групп сложности с соответствующими коэффициентами, которые применяются к базовой ставке в 8 735 гривен.

Также увеличено тарифы по таким группам, как ожоги и реконструктивная хирургия. В целом тарифы на хирургические операции и реабилитационные услуги теперь будут иметь больше повышающих коэффициентов в зависимости от сложности услуги.

"Война, связанная с ней увеличение количества травм и обострение хронических заболеваний диктуют необходимость усовершенствования системы оплаты за медицинскую помощь хирургического направления (политравма, ожоги и т.д.). Поэтому в следующем году мы увеличиваем соответствующие тарифы, в частности, по таким группам, как ожоги и реконструктивная хирургия, почти на 13 миллиардов гривен", – сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Автор: Алина Тропинина