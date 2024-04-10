"Заговор клана миллиардеров": опровергаем бред россиян о лоббировании смены пола среди украинцев

Россияне придумывают очередные "проблемы" украинцев. По их выдумке нас впереди еще якобы ждет массовая смена пола. Продвигать такие идеи в Украине, как пишут россияне, будет "американский клан миллиардеров".

Российский политолог Малек Дудаков в телеграмм-канале написал, что Украину ждет массовая смена пола. По его словам, "американский клан миллиардеров" Прицкеров активно лоббирует тему трансгендерного перехода среди детей и зарабатывает на этом.

Также на тему Россияне врут, что в Мариуполе украинские медики экспериментировали с лекарствами, которые вызывают рак

Одна из них – Пенни Прицкер – стала "смотрящей" от США за Украиной, поэтому, мол, вскоре эту политику начнут внедрять и в Украине, что приведет к массовой смене пола. В заметке он также приводит исследование, согласно которому дети, которые в 10 лет согласны были пройти гормональную терапию, в большинстве случаев до 25 лет меняли свое решение.

Что известно о Дудакове

Малек Дудаков – российский политолог, американист, который часто появляется в пропагандистском шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". В выступлениях он утверждает, что Запад использует Украину для достижения собственных целей, а также заявляет, якобы Виктория Нуланд признала существование биолабораторий США в Украине. Последний фейк мы ранее опровергали в одном из предыдущих выпусков.

Что известно о Пенни Прицкер

Пенни Прицкер – специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины. В ее обязанности входит сотрудничество с Кабмином Украины, странами Большой семерки, Евросоюзом, международными финансовыми учреждениями, зарубежными партнерами и американским частным сектором.

Также она сотрудничает с украинской властью в сфере экономических реформ, открытие рынков экспорта и тому подобное. То есть должность не предусматривает проведение реформ в системе здравоохранения.

Изменение пола в Украине

Сейчас в Украине психиатрическое обследование ребенка с проявлениями дисфонии и терапевтическое вмешательство (прием гормональных препаратов) проводят до 14 лет по информированному согласию обоих родителей; после 14 лет – обоих родителей и ребенка. Хирургическое вмешательство при трансгендерном переходе разрешено только с 18 лет. В Министерстве здравоохранения Украины не сообщали о намерениях менять или упрощать эти правила.

Международные партнеры Украины, в частности США и ЕС, также публично не призывали изменить политику в области трансгендерного перехода для детей. Зато партнеры призывали бороться с дискриминацией ЛГБТ-сообщества в Украине, а именно включить в статью 161 Уголовного кодекса наказание за разжигание ненависти или насилия на основании сексуальной ориентации, или гендерной идентичности, а также улучшить представительство женщин на всех уровнях политической и общественной жизни.

В частности глава Департамента по вопросам антидискриминации Совета Европы Халвард Горсет говорил о дискриминационном запрете на заключение браков для представителей одного пола.

Гендерная дисфония

Состояние, при котором человек испытывает дискомфорт из-за несовпадения между половой идентичностью и полом, установленным ему при рождении (и связанной с этим гендерной ролью и/или первичными и вторичными половыми признаками) называется гендерной дисфонией.

При этом не все люди с этим диагнозом хотят осуществить переход с помощью хирургического вмешательства. Некоторые пациенты могут ограничиться изменением гендерного самовыражения. Также гендерная дисфория не связана с сексуальной ориентацией человека. Лица, которые испытывают гендерную дисфорию, могут быть гетеросексуалами, геями, лесбиянками или бисексуалами.

Исследование о смене пола

В исследовании, на которое ссылается Дудаков, указано, что ученые задавали вопрос о гендерной идентичности 2772 детям из Нидерландов в течение 15 лет. При этом они указывают, что опрашивали детей, которые не имели диагноза гендерной дисфории. Поэтому 78% людей во время всего периода исследования идентифицировали себя с одним и тем же полом, который они получили при рождении, 19% отмечали уменьшение гендерной неудовлетворенности со временем, 2% наоборот указывали на рост гендерной неудовлетворенности

В свою очередь в 2022 году американские ученые опубликовали исследование, в котором приняли участие 208 трансгендерных девочек, 109 трансгендерных мальчиков в возрасте от 3 до 12 лет, показало, что через пять лет 94% детей продолжили идентифицировать себя с полом, которую называли раньше. Также в 2019 году в США ученые установили, что независимо от того, сколько времени прошло с момента социального перехода трансгендерных детей, они идентифицировали себя с полом, отличным от того, который присвоили им при рождении.

К тому же исследование психического здоровья трансгендерных детей в США показало, что у лиц, которые имеют гендерную дисфонию и живут с полом, который совпадает с биологическим, имеют заметно более высокие показатели психопатии, по сравнению с детьми, которые совершили социальный переход, то есть изменили гендерную идентичность без хирургического вмешательства.

Поэтому эти исследования доказывают, что гендерную дисфонию детям не навязывают. Ощущение несовпадения с полом, которую указали при рождении, обусловлено генетическими и социальными факторами. В некоторых странах, в частности США, власть способствует проведению трансгендерного перехода, чтобы избавить граждан с дисфонией дискомфорта.

