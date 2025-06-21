Режим питания влияет на возникновение мигрени

Новое исследование показало, что взрослые, страдающие эпизодической мигренью, чаще жалуются на головную боль в те дни, когда их промежуток без еды длится 5 – 6 часов.

Ученые поделились этим новыми открытиями на ежегодной научной конференции Американского общества головной боли, пишет 24 Канал со ссылкой на Healio.

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Согласно анализу, такой режим на 49% увеличивает вероятность появления приступа по сравнению с теми, кто воздерживается от еды лишь 1 – 2 часа.

Голодание влияет на риск возникновения мигрени

Детальное исследование провели специалисты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна. Они изучали данные 42 взрослых со средним возрастом 37 лет – большинство из них были женщинами – которые регулярно сталкивались с мигренью от 6 до 14 дней в месяц.

В течение трех месяцев участники тщательно вели онлайн-дневники, где трижды в день отмечали, когда ели, перекусывали, а также фиксировали все эпизоды головной боли в промежутке с 5 утра до 8 вечера.

Ключевым в исследовании стал анализ самых длинных промежутков между приемом пищи. Именно они, как выяснилось, имеют прямое влияние на частоту возникновения мигрени. Регулярное голодание в течение 5 – 6 часов значительно чаще сопровождалось появлением головной боли в этот же день.

По мнению авторов, полученные результаты могут помочь врачам лучше советовать пациентам с мигренью по изменению привычек питания. Однако, чтобы точно сказать, ли сокращение промежутков между приемами пищи действительно уменьшит частоту приступов, нужны дополнительные исследования.