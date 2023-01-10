Опровергли еще один миф о добавках с рыбьим жиром

Ученые не подтвердили, что использование добавок с рыбьим жиром – источник омега-3 жирных кислот – не предотвращает развитие депрессии.

Новое исследование омега-3

Обычно эксперты рекомендовали добавки омега-3 для уменьшения рецидива депрессии у некоторых пациентов с высоким риском, но каких-либо данных по использованию этих добавок для профилактики депрессии у населения в целом у ученых не было. Кроме того, проводившиеся ранее исследования на эту тему давали неоднозначные результаты.

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Исследователи решили проверить потенциал ежедневных добавок витамина D и/или омега-3 для предотвращения депрессии. В общей сложности 18 353 взрослых в возрасте 50 лет и старше без депрессии в начале исследования в течение более пяти лет в случайном порядке получали добавки витамина D и/или омега-3 или соответствующих плацебо.

Омега-3 не уменьшает риск депрессии

У некоторых людей по-прежнему есть медицинские причины для приема добавок из омега-3. К примеру, все чаще оказывается, что рыбий жир полезен для лечения воспалительных состояний, а также для лечения существующих депрессивных расстройств у некоторых пациентов с высоким риском. Однако наши результаты показывают, что нет причин принимать добавки с рыбьим жиром исключительно для предотвращения депрессии,

— сказала автор исследования Джоанн Э. Мэнсон.

Ученые не обнаружили никакой пользы от добавок омега-3 для предотвращения депрессии или повышения настроения. При этом исследователи уделяли равное внимание риску развития клинической депрессии в любой момент и общим показателям настроения в течение всего периода наблюдения.