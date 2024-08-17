Ляшко назначил исполняющего обязанности гендиректора "Охматдета": им стал Александр Урин

Обязанности генерального директора "Охматдета" будет исполнять Александр Урин. Сейчас он возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций в больнице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что решение было принято по результатам встречи с врачами и с учетом их советов.

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Александр Урин будет исполнять обязанности гендиректора

Министр отметил, что ему было очень важно временно доверить руководство больницей "человеку, который знает "Охматдет", любит "Охматдет", болеет за "Охматдет" и работает ради того, чтобы больница становилась еще мощнее".

По результатам встречи, с учетом советов врачей, принял решение временно возложить исполнение обязанностей генерального директора "Охматдета" на Александра Урина, который сейчас возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета",

– написал Ляшко.

По словам министра, он убедился, что коллектив больницы доверяет Урину. Также Виктор Ляшко пообещал со своей стороны "всячески поддерживать решения, которые сделают "Охматдет" еще лучше". Он отметил, что сегодня было уже наработано немало таких решений.

Генерального директора детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей из-за скандала с восстановлением больницы после ракетного удара.