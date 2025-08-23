Летом на столе часто появляются огурцы и кабачки, ведь оба овоща легкие, сочные и полезные. Однако несмотря на сходство, они существенно отличаются по составу и пользе для организма.

Чем отличаются овощи?

Огурец освежает и помогает восстановить водный баланс, тогда как кабачок обеспечивает больше клетчатки, витаминов и минералов. Диетологи объяснили, чем отличаются эти овощи и какой лучше выбрать в зависимости от потребностей организма, передает 24 Канал.

Огурец – чемпион по увлажнению. Он состоит на 96% из воды, поэтому прекрасно утоляет жажду, особенно в жару. Кабачок тоже богат водой (94%), но во время термической обработки ее часть теряется.

Кабачок имеет больше клетчатки. В 100 граммах кабачка без кожуры – около 0,8 граммов клетчатки, тогда как в такой же порции огурца – только 0,5 граммов. Именно кожура содержит больше всего полезных волокон, поэтому лучше употреблять овощи немытыми и неочищенными.

Какие витамины и минералы содержат?

Кабачок опережает огурец по содержанию калия, магния, фолиевой кислоты и витаминов A, C и E. Однако огурец лидирует в содержании витамина K, важного для здоровья костей и нормальной свертываемости крови.

Если говорить о преимуществах в приготовлении, то огурцы обычно едят сырыми или маринованными. А вот кабачок более универсальный – его можно жарить, тушить, запекать, добавлять в супы, салаты, даже в выпечку.

Поэтому, и огурец, и кабачок заслуживают места в вашем меню. Добавляя различные овощи, вы обеспечиваете организм более широким спектром питательных веществ и поддерживаете здоровую микрофлору кишечника.