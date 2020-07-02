В Киеве усилили карантин, запретив заведениям общественного питания и развлекательным заведениям работать после 22:00. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что такой запрет не позволит ночным клубам работать ночью под маркой заведения общественного питания.

По его словам, это будет действенным способом, чтобы избежать большого и неконтролируемого скопления людей. Об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Мокрик По Живом".

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По его словам, именно в ночных клубах невозможно контролировать социальную дистанцию ​​и другие ограничения для заведений общественного питания.

"Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведения общественного питания. И это будет действенным мероприятием, будет влиять на устранение скопления людей на ограниченном пространстве и без соблюдения социальной дистанции", – объяснил главный врач.

Ляшко добавил, что вопросы соблюдения социальной дистанции также касаются общественного транспорта. По его словам, это можно решить, увеличив количество подвижного состава на маршрутах и ​​разведя время начала рабочего дня, увеличив таким образом продолжительность часов пик.

Что известно о новых ограничениях в Киеве

Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22.00;

Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – до 22.00.

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