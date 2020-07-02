Ляшко объяснил, зачем ограничивают время работы кафе и ночных клубов
В Киеве усилили карантин, запретив заведениям общественного питания и развлекательным заведениям работать после 22:00. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что такой запрет не позволит ночным клубам работать ночью под маркой заведения общественного питания.
По его словам, это будет действенным способом, чтобы избежать большого и неконтролируемого скопления людей. Об этом Ляшко рассказал в эфире программы "Мокрик По Живом".
Важно В Киеве усилили карантин: что теперь под запретом
По его словам, именно в ночных клубах невозможно контролировать социальную дистанцию и другие ограничения для заведений общественного питания.
"Поэтому, ограничивая время деятельности заведений общественного питания, мы не позволяем таким образом работать ночным клубам, которые могли открываться и работать под маркой заведения общественного питания. И это будет действенным мероприятием, будет влиять на устранение скопления людей на ограниченном пространстве и без соблюдения социальной дистанции", – объяснил главный врач.
Ляшко добавил, что вопросы соблюдения социальной дистанции также касаются общественного транспорта. По его словам, это можно решить, увеличив количество подвижного состава на маршрутах и разведя время начала рабочего дня, увеличив таким образом продолжительность часов пик.
Что известно о новых ограничениях в Киеве
- Ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22.00;
- Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – до 22.00.
Что известно о COVID-19 в Киеве
- По состоянию на 1 июля в Киеве уже 5138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
- В больницах Киева по состоянию на 1 июля находились 274 больных коронавирусом, среди них – 11 детей. Количество больных в тяжелом состоянии – 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.