В США одобрили уникальный препарат для профилактики ВИЧ: достаточно двух инъекций в год
- В США одобрен препарат ленакапавир для профилактики ВИЧ, который вводится инъекционно лишь дважды в год и показывает эффективность более 99,9%.
- Ленакапавир разработала компания Gilead Sciences, а его годовой курс может стоить около 25 тысяч долларов, что может быть барьером для широкого использования.
- Производители ведут переговоры для снижения цены препарата и его доступности для стран со средним и низким уровнем доходов.
Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) дало "зеленый свет" ленакапавиру – революционному средству для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, демонстрирующему удивительную эффективность более 99,9%.
Особенность нового препарата в том, что он вводится инъекционно только дважды в год, что значительно снижает риск пропустить прием по сравнению с традиционными ежедневными таблетками, пишет 24 Канал со ссылкой на Gilead Sciences.
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Прорыв в профилактике ВИЧ
Впервые ленакапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, получил статус прорывной терапии еще в 2019 году. Его механизм действия базируется на блокировании формирования оболочки вируса и таким образом препятствует его размножению в организме.
В прошлом году были обнародованы результаты масштабных клинических испытаний с участием различных групп: сначала тестирование проходили женщины, а впоследствии – мужчины, а также трансгендерные и небинарные лица.
В обоих исследованиях ленакапавир превзошел обычные профилактические таблетки как по уровню эффективности, так и по спектру побочных эффектов, которые ограничивались местной реакцией на укол, головной болью и тошнотой. Препарат рекомендуют для взрослых и подростков с весом от 35 кг.
Сколько стоит ленакапавир
Официальный прайс на ленакапавир под брендом Yeztugo компания Gilead пока не озвучила, однако эксперты оценивают стоимость годового курса в 25 тысяч долларов. Это дешевле, чем лечение ВИЧ этим же препаратом, однако даже в богатых странах цена может стать барьером для широкого использования. В такой ситуации эффективная борьба с распространением ВИЧ/СПИДа остается под вопросом.
Впрочем, производители уже ведут переговоры с другими фармацевтическими компаниями, чтобы сделать ленакапавир доступным для стран со средним и низким уровнем доходов с помощью более дешевых аналогов.
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