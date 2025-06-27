Одноразовые или обычные сигареты – что вреднее

Новое исследование специалистов-токсикологов и химиков из США выявило тревожную опасность, связанную с использованием одноразовых электронных сигарет. Оказалось, что в их парах содержатся опасные для здоровья концентрации тяжелых металлов и металлоидов – часто даже выше, чем в дыме обычных сигарет.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.