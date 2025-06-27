Одноразовые или обычные сигареты – что вреднее
- Исследование из США выявило опасность одноразовых электронных сигарет из-за высоких концентраций тяжелых металлов в их парах.
- Содержание тяжелых металлов в парах одноразок может быть выше, чем в дыме обычных сигарет.
Новое исследование специалистов-токсикологов и химиков из США выявило тревожную опасность, связанную с использованием одноразовых электронных сигарет. Оказалось, что в их парах содержатся опасные для здоровья концентрации тяжелых металлов и металлоидов – часто даже выше, чем в дыме обычных сигарет.
Ранее ученые уже отмечали, что в заправочных электронных сигаретах прошлых поколений нагревательные элементы выделяют в жидкость такие металлы, как никель, хром и другие. Вдыхание этих веществ может способствовать развитию различных заболеваний – от онкологии до хронических болезней легких, пишет 24 Канал со ссылкой на ACS Central Science.
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Новое исследование одноразовых вейпов
В новом исследовании команда из Калифорнийского университета в Дейвисе решила выяснить, насколько безопасны одноразовые вейпы, завоевывающие популярность у молодежи. Эти устройства не требуют дозаправки, рассчитаны на ограниченное количество затяжек и после использования выбрасываются.
Эксперты проанализировали семь моделей одноразовых электронных сигарет, представленных на американском рынке, от таких брендов, как Esco Bar, Flum Pebble и ELF Bar. Уже на этапе изучения жидкости внутри выяснилось, что в ней содержатся ионы металлов и металлоидов – иногда даже до начала эксплуатации устройства.
В некоторых образцах обнаружили повышенное количество свинца и сурьмы, что, вероятно, попадают в жидкость из внутренних элементов, изготовленных из бронзы с примесью свинца.
Токсичные металлы в парах
Далее ученые имитировали процесс вейпинга: каждая электронная сигарета "испаряла" от 500 до 1500 затяжек. Анализ показал, что пары содержат заметно повышенные уровни ионов меди, цинка и свинца уже с первых затяжек, а по мере использования возрастали концентрации никеля, хрома и сурьмы. Причем уровень металлов заметно отличался от модели к модели.
Сравнив свои данные с результатами предыдущих исследований, ученые пришли к неутешительному выводу: одноразовые электронные сигареты выделяют большее количество токсичных металлов, чем заправочные вейпы прошлых лет. Особенно тревожными оказались показатели одной из моделей – за сутки использования она выделяла столько свинца, сколько человек получает, выкурив двадцать пачек обычных сигарет!
В некоторых устройствах уровень никеля и сурьмы достигал значений, способных спровоцировать развитие онкологических заболеваний. В четырех моделях концентрации свинца и никеля оказались настолько высокими, что могут вызвать другие тяжелые патологии.
Авторы исследования подчеркивают: их работа охватила лишь небольшой сегмент рынка – были протестированы вейпы всего трех брендов из десятков представленных в продаже. Результаты вызывают беспокойство и свидетельствуют о срочной необходимости усиления контроля над производством и реализацией подобных устройств, а также об информировании подростков и молодежи о потенциальных рисках.
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