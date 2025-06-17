Как одиночество влияет на продолжительность жизни

Одиночество давно считается одним из самых опасных врагов здоровья. Так, в некоторых громких докладах, включая отчет главного хирурга США, его вред сравнивают с ежедневным курением 15 сигарет. Но всегда ли все так однозначно?

Свежие данные международной группы ученых, опубликованы в престижном журнале Journal of the American Medical Directors Association, предложили неожиданный взгляд на проблему, пишет 24 Канал.

Также на тему Прорыв в психиатрии: 8 самых распространенных психических расстройств имеют общую первопричину

Одиночество и продолжительность жизни

Исследование охватило более 380 тысяч пожилых людей (в возрасте от 65 лет) из Канады, Финляндии и Новой Зеландии, которые получают помощь на дому. Казалось бы, эта категория особенно уязвима к одиночеству, однако выводы оказались не такими предсказуемыми.

Проанализировав стандартизированные оценки состояния здоровья и данные о смертности, исследователи обнаружили: если учесть возраст, общее самочувствие и другие факторы риска, то ощущение одиночества не увеличивает вероятность смерти в течение года. Более того, среди тех, кто признавался в своем одиночестве, уровень смертности оказался даже ниже, чем у их более общительных сверстников.

Наш анализ показывает, что одиночество само по себе не ускоряет смерть среди пожилых людей, находящихся под домашним присмотром. Это идет вразрез с привычными представлениями, сложившимися на основе исследований в более широкой популяции,

– объясняет профессор Бонавентура Эгбуджи из Университета Ватерлоо.

В разных странах количество одиноких пожилых людей, получающих уход, составляет от 15,9% (Канада) до 24,4% (Новая Зеландия). Интересный нюанс: чаще всего о своем одиночестве сообщают те, кто физически крепче и реже нуждается в помощи родственников или друзей. Это подчеркивает сложность взаимосвязи между здоровьем, уровнем независимости и социальными контактами.

Авторы исследования советуют не фокусироваться исключительно на статистике смертности. Гораздо важнее рассматривать одиночество как проблему качества жизни, ведь оно напрямую влияет на психологическое состояние.

Ученые подчеркивают, что службы домашнего и социального ухода могут сыграть ключевую роль в сохранении активных социальных связей пожилых людей. И призывают к новым, более длительным исследованиям: чтобы раскрыть тонкие механизмы взаимосвязи между одиночеством, здоровьем и культурными особенностями.