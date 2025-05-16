Нашли еще одно негативное влияние одиночества на здоровье

Ухудшение слуха остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем в мире, поражая более 1,5 миллиарда человек. Большое когортное исследование, проведенное китайскими учеными, выявило связь между одиночеством и риском развития потери слуха.

Несмотря на то, что физиологические и поведенческие факторы потери слуха хорошо изучены, влияние психосоциальных аспектов, таких как ощущение одиночества, до сих пор исследован недостаточно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Health Data Science.

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Новое исследование влияния одиночества

Эту проблему подробно рассмотрели специалисты из нескольких ведущих китайских университетов. В работе были проанализированы медицинские данные более 490 тысяч британцев, собраны за медианный период в 12,3 года. Каждый участник оценил уровень своего одиночества, отвечая на четко сформулированный вопрос.

Результаты исследователей показали, что у людей, испытывающих одиночество, вероятность развития потери слуха на 24% выше. Такой вывод оставался актуальным даже с учетом возраста, пола, социально-экономического положения, сопутствующих заболеваний, приема лекарственных препаратов, социальной изоляции, депрессии и генетической предрасположенности.

Одиночество ухудшает слух

Как отметил Юньлун Сун из Института прикладной психологии Тяньцзинского университета, именно ощущение одиночества может способствовать ухудшению слуха, создавая негативную обратную связь: одиночество усиливает проблемы со слухом, а потеря слуха, в свою очередь, усиливает чувство одиночества.

Особенно выражено это влияние для нейросенсорной тугоухости – ее развитие связано с повреждением улитки внутреннего уха или слухового нерва. Также было обнаружено, что у женщин негативное влияние одиночества на слух проявляется сильнее, чем у мужчин. Несмотря на то, что генетическая предрасположенность увеличивает риск потери слуха, она никоим образом не влияет на силу воздействия одиночества – следовательно, механизм, вероятно, другой.

Это первое масштабное исследование, в котором одиночество рассматривается не только как следствие ухудшения слуха, но и как возможная причина такой проблемы. Впрочем, как отмечают авторы, установление причинно-следственной связи требует дополнительных доказательств.

Среди возможных объяснений исследователи называют хроническое воспаление, повышение давления, нейроэндокринные реакции на стресс, а также влияние сопутствующих хронических болезней и вредных привычек.