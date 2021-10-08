В одесском детском центре "Молодая гвардия" снова вспышка коронавируса

В детском лагере "Звездный", который входит в центр "Молодая гвардия", снова зафиксировали вспышку COVID-19. Семерых детей родители уже забрали домой, все остальные – на изоляции.

Сейчас COVID-19 подтвердился у 14 детей. Еще об одной вспышке коронавируса в детском лагере рассказали в Центре контроля и профилактики заболеваний Одесской области 8 октября.

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Многих детей родители забрали домой

В лагере "Звездный", который входит в состав центра "Молодая гвардия", заразились 14 детей. 7 из них родители забрали домой. Другие больные остались на изоляции.

Сообщают, что вспышку в "Молодой гвардии" зафиксировали еще 27 сентября. Там уже провели эпидемиологическое расследование.

Вспышка коронавируса в "Молодой гвардии" в августе

Вспышку коронавируса в лагере зафиксировали 17 августа. Коронавирус обнаружили у 44 детей и 3 воспитателей. Больных изолировали, а лагерь закрыли на карантин.

Уже на следующий день COVID-19 обнаружили у 60 человек, 50 из которых – дети, а остальные 10 – воспитатели. В одесскую больницу №3 госпитализировали 8 детей.

На следующий день коронавирус подтвердили у еще 6 детей и одного воспитателя. Число заболевших возросло до 67.

20 августа COVID-19 подтвердили у 11 воспитателей и 59 детей. В больницу госпитализировали еще одного ребенка.

Полиция открыла уголовное дело за нарушение правил и норм по предотвращению болезни.

Больных коронавирусом выявили также в санаториях "Куяльник" и "Хаджибей". Там зафиксировали случаи инфицирования как среди персонала, так и среди отдыхающих.