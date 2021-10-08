Сейчас COVID-19 подтвердился у 14 детей. Еще об одной вспышке коронавируса в детском лагере рассказали в Центре контроля и профилактики заболеваний Одесской области 8 октября.

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Многих детей родители забрали домой

В лагере "Звездный", который входит в состав центра "Молодая гвардия", заразились 14 детей. 7 из них родители забрали домой. Другие больные остались на изоляции.

Сообщают, что вспышку в "Молодой гвардии" зафиксировали еще 27 сентября. Там уже провели эпидемиологическое расследование.

Обратите внимание! Больных коронавирусом выявили также в санаториях "Куяльник" и "Хаджибей". Там зафиксировали случаи инфицирования как среди персонала, так и среди отдыхающих.

Вспышка коронавируса в "Молодой гвардии" в августе