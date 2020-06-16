В Одессе семеро членов одной семьи прошли ПЦР-тестирование, но результаты стали известны только для пяти из них: два отрицательных и три положительных.

После того, как пришло три положительных результата ПЦР-тестирования, всех членов семьи повторно протестировали. Об этом сообщает местный телеканал "Репортер".

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Лаборанты убеждали, что озвучат новые результаты через 2-3 дня, однако с тех пор прошло уже более двух недель. Все время люди находятся на самоизоляции.

Мы звоним семейному врачу – она ​​не берет трубку, звоним в лабораторию – никакой реакции. Нас закрыли в доме, мы сидим – а как работать?

– комментирует одессит.

Кроме того, для лиц с лабораторно подтвержденным коронавирусом не назначили никакого лечения. Им только сказали сидеть дома. Сообщается, что у некоторых членов семьи активно проявляются симптомы вируса – кашель и высокая температура.

Статистика. По состоянию на 16 июня в Украине зарегистрировали 32 476 больных COVID-19. Из них 14 528 человек выздоровели. К сожалению, 912 больных – умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.



В Одесской области зафиксировано 1 133 случая заражения коронавирусом, 426 человек выздоровели.