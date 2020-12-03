Ситуация в одесской больнице №5 остается критической. Из-за большой нагрузки и недостатка оборудования пациенты умирают прямо в палатах от недостатка кислорода, а их тела по несколько часов лежат рядом с живыми людьми. Волонтеры публикуют жуткие фото в подтверждение своих слов, но в Одесской ОГА проблемы не видят.

Позиция Одесской ОГА

В департаменте здравоохранения Одесской ОГА назвали фейком заявления о коллапсе в Одесской городской больнице № 5. Об этом сообщила глава департамента Наталья Одарий-Захарьева, пишет "Думская".

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У нас работают морги, да, они значительно заполнены, но Автобаза санитарного транспорта в силе вывезти тело. В этом нет проблем. Если и был какой-то момент, когда тело не успели забрать, прошу прощения,

– заявила она.

Однако одесские медики заявление Одарий-Захарьевой опровергают. Сотрудник скорой помощи рассказал, что во время госпитализации пациентов видел накрытые одеялами тела в коридорах и палатах больницы. Он подчеркнул, что Одесская больница №5 не готова к подобной нагрузке. Там нет подходящего помещения, где можно хранить такое количество тел.

По данным еще одного источника в медицинских кругах, только 22 ноября в реанимации филиала больницы № 5 скончались 8 человек. В Одесском горсовете отрицают это.

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Что известно о коллапсе в одесской больнице

В Одессе сложилась критическая ситуация с госпитализацией пациентов с коронавирусом. По сообщениям волонтеров, городская больница № 5 на 90 койко-мест заполнилась за 1,5 дня после открытия.

В самой больнице не хватает медперсонала, а пациенты и их родственники наблюдали картину с несвоевременным вывозом тел умерших, которые лежали в холле и палатах.

После шокирующих фотографий из больницы родственники пациентов попытались прорваться внутрь медучреждения. Поэтому военнослужащие Национальной гвардии взяли под охрану территорию больницы.

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