В Одесской области не могут продолжать диагностику коронавируса – закончились тест-системы. Работают только частные лаборатории.

Об этом рассказал представитель Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев, сообщает ТСН.

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За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 жителя региона, но их проводили частные лаборатории.

Государственные же медицинские учреждения не проводили диагностирования, поскольку не было реагентов. Лаборантам не было чем работать.

Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема,

– сказал Дементьев.

Какая заболеваемость COVID-19 в Одесской области

По состоянию на 10 сентября в Одесской области коронавирусной болезнью заболели 8 874 человека.

Умерли от осложнений болезни или сопутствующих недугов 138 жителя региона.