В Одесской области жертвой коронавируса стал пожилой мужчина, у которого не было признаков заболевания. У мужчины были сопутствующие хронические заболевания.

В облгосадминистрации изданию сообщили, что умер мужчина 1941 года рождения, который жил в Лиманке Овидиопольского района, пишет Думская.

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Мужина был инвалидом 2 группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем,

– сообщили в ОГА.

Болезнь проходила у него бессимптомно, мужчина находился на самоизоляции, заразившись, вероятно, от жены.

Какова ситуация с коронавирусом в Одессе



По состоянию на 9 июля в Одесской области зафиксировали 2052 случая коронавирусной болезни.

Как известно, на выходных 27 – 28 июня на пляжах и в клубах Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих, что является нарушением карантина. Контролировать это должны органы местного самоуправления.

По данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, пока нет данных, сколько людей уехали из Одессы больными COVID-19. Нужно, чтобы прошел определенный период времени. Ведь у коронавирусной болезни есть инкубационный период, который длится 14 дней.

Минздрав затем ретроспективно проанализирует случаи заболевания на территории Украины, чтобы выяснить, сколько из инфицированных было на отдыхе. И определить, связан ли случай коронавирусной болезни с отдыхом в Одессе, или нет.