Сотрудники Черноморского отделения полиции Одесской области расследуют обстоятельства и причины инфицирования коронавирусом 36 работников компании "Аквафрост", специализирующейся на изготовлении крабовых палочек.

Об этом во время брифинга заявил руководитель Одесского главка Нацполиции Олег Бех, пишет 24 канал.

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Напомним, что компания "Аквафрост", торговая марка которой называется "Водный мир", является одним из лидеров рынка морепродуктов Украины. Их продукция также экспортируется за границу.

По его словам, сотрудники компании, инфицированные коронавирусом, продолжали выходить на работу.

Возникла ЧП в компании "Аквафрост", в которой на сегодня выявлено 36 работников у которых подтверждено заболевание COVID-19. В полицию поступила достоверная информация, которая проверена,

– сообщил Бех.

Он отметил, что ни администрацией, ни собственниками завода не были приняты надлежащие меры, чтобы отправить больных на больничный.

"Кроме того, болезнь в дальнейшем начала распространяться. Внесено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм)", – добавил он.