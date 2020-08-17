Одесса с 17 августа попала в желтую зону карантина. Поэтому в курортном городе ввели новые ограничения.

В городе Одесса и в области ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Сейчас в больницах Одессы находятся 253 пациента с COVID-19, сообщает 24 канал.

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Впрочем, в красную зону в Одесской области попал город под названием Беляевка.

Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета еще 13 августа приняла решение усилить карантинные ограничения. Они вступили в действие 17 августа и продлятся 14 дней, после чего комиссия их снова пересмотрит.

Какие ограничения ввели в Одессе

В помещениях отныне можно находиться только в медицинских масках и респираторах.

Перевозчикам разрешается перевозить пассажиров только на местах для сидения. Стоячие места использовать нельзя.

Залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 50%.

Запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение существует только для тех учреждений, которые предоставляют кризисные услуги.



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