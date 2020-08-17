В Одессе усилили карантин: что изменилось
Одесса с 17 августа попала в желтую зону карантина. Поэтому в курортном городе ввели новые ограничения.
В городе Одесса и в области ухудшилась эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Сейчас в больницах Одессы находятся 253 пациента с COVID-19, сообщает 24 канал.
Стоит знать Зоны карантина обновили: список красной и оранжевой значительно увеличили
Впрочем, в красную зону в Одесской области попал город под названием Беляевка.
Комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета еще 13 августа приняла решение усилить карантинные ограничения. Они вступили в действие 17 августа и продлятся 14 дней, после чего комиссия их снова пересмотрит.
Какие ограничения ввели в Одессе
- В помещениях отныне можно находиться только в медицинских масках и респираторах.
- Перевозчикам разрешается перевозить пассажиров только на местах для сидения. Стоячие места использовать нельзя.
- Залы кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 50%.
- Запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди. Исключение существует только для тех учреждений, которые предоставляют кризисные услуги.
Карантин в Украине продолжили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава